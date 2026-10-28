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O Tottenham Hotspur se juntou a quatro clubes de peso da Premier League que monitoram Alex Freeman, lateral do Villarreal que despontou após uma rápida ascensão no futebol espanhol neste ano. O clube do norte de Londres avalia ativamente opções de longo prazo para a lateral direita diante da crescente incerteza sobre o futuro do titular Pedro Porro após esta temporada.

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Gigantes ingleses monitoram defensor americano

Segundo o TEAMtalk, os responsáveis pelas contratações do Tottenham ficaram impressionados com o defensor de 22 anos enquanto se preparam para a possível saída do espanhol Porro. Tanto o Barcelona quanto o Real Madrid querem levar o lateral do Tottenham de volta à Espanha em 2027, e o jogador está aberto a retornar ao seu país. Olheiros do Manchester United também observaram Freeman recentemente, assim como representantes da BlueCo, proprietária do Chelsea, e do City Football Group, grupo controlador do Manchester City.

Ano de destaque desperta interesse da Premier League

Filho do campeão do Super Bowl Antonio Freeman, o defensor teve uma ascensão meteórica desde que deixou o Orlando City, da Major League Soccer, rumo à Espanha em janeiro.

Seu impacto imediato em La Liga lhe rendeu a primeira convocação para a seleção principal dos Estados Unidos em março, antes de Mauricio Pochettino incluí-lo no elenco para a Copa do Mundo. O jovem disputou os cinco jogos e marcou um gol na vitória sobre a Austrália.

Desde que voltou a atuar pelo clube na temporada 2026-27, o defensor de boa capacidade atlética disputou nove partidas e marcou um gol em La Liga, além de atuar três vezes na Champions League e uma na Copa do Rei.

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Contrato longo protege clube espanhol

A reportagem aponta que os interessados da Premier League se atraíram pela contribuição ofensiva do americano, seus atributos físicos e sua capacidade de se destacar nos maiores palcos, enquanto avaliam reforços para a lateral direita.

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Para o Tottenham, encontrar um sucessor se tornou essencial, embora Porro continue sendo uma peça importante no norte de Londres por enquanto.

No entanto, tirar Freeman do Estadio de la Ceramica não será simples: ele assinou um contrato de seis anos, válido até 2032, ao chegar em janeiro, o que dá ao Submarino Amarelo uma posição forte nas negociações.

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Janela de janeiro traz primeiro teste

Apesar da proteção contratual que o Villarreal tem sobre o jogador, propostas formais podem chegar já na próxima janela de transferências de inverno se sua boa fase continuar. Com olheiros dos maiores clubes da Inglaterra acompanhando regularmente suas partidas, a equipe espanhola enfrenta uma dura batalha para mantê-lo a longo prazo. Enquanto isso, o Tottenham seguirá avaliando se deve agir no início do ano ou esperar até que a situação de Porro fique mais clara no próximo verão.