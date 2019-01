Tottenham: depois de Kane, Dele Alli se lesiona e vira desfalque na Champions

Sem mais opções no banco de reservas, lesão de Dele Alli preocupa o treinador Mauricio Pochettino

O Tottenham confirmou nesta terça-feira (22), o afastamento de Dele Alli dos treinamentos do clube até março. O jogador sofreu uma lesão muscular durante a vitória do último final de semana contra o Fulham, por 2 a 1, e ficará de fora da equipe por aproximadamente seis semanas.

Por meio de um comunicado, o clube estabeleceu a possível data para retorno: "Após exames e avaliações clínicas, podemos confirmar que Dele Alli sofreu uma lesão muscular durante a partida de domingo. Dele passará agora por um período de reabilitação com nossa equipe médica, com a expectativa de retornar ao treinamento no início de março”.

O jogador usou as redes sócias para agradecer ao apoio fãs: “Eu farei tudo ao meu alcance para retornar o mais rápido possível. Obrigado por todas as mensagens”.

Gutted. I will do everything in my power to return as quick as possible. Thank you for all the messages. pic.twitter.com/epuJcEUIbw Mais artigos abaixo — Dele (@dele_official) January 22, 2019

O meio-campista perderá, pelo menos, oito jogos com o Tottenham em quatro competições distintas. Caso o clube passe pelo Chelsea nas semifinais da Copa da Liga Inglesa, o atleta de 22 anos ficará de fora da final do torneio, em 24 de fevereiro.

Dele Alli também perderá a partida de ida dos oitavas de final da Champions League 2018-19, contra o Borussia Dortmund, em 13 de fevereiro. Há também o duelo válido pela quarta rodada da Copa da Inglaterra contra o Crystal Palace, além dos cinco jogos da Premier League.

A notícia é mais um golpe para o técnico Mauricio Pochettino, que já perdeu Harry Kane, devido a uma lesão no tornozelo. O capitão da Seleção inglesa tem previsão de retorno somente para março. Já o brasileiro Lucas Moura também segue afastado por um problema no joelho, enquanto Heung-min Son atua com a Coreia do Sul, na Copa da Ásia.