Tottenham brigando na Champions League? Lucas acha que time pode surpreender grandes na fase final

Brasileiro foi o herói da classificação em Barcelona, e destacou força do elenco para encarar a fase final da competição

Com quase um ano completo no Tottenham, o brasileiro Lucas Moura viveu talvez seu maior momento no clube inglês nessa terça-feira (11), ao marcar o gol do empate contra o Barcelona em 1 a 1, no Camp Nou, e garantir a classificação às oitavas de final da Champions League. Em uma noite de 'super sub', ele comemorou muito o que, acredita, foi um resultado justo para os Spurs.

"Acho que a equipe mereceu esse empate, até mesmo uma vitória. No segundo tempo trabalhamos bastante, tivemos mais oportunidades", disse o jogador ao Esporte Interativo. "Desde o banco eu tentava mentalizar que poderia entrar e fazer o gol. A equipe está de parabéns, merecemos essa classificação."

Lucas foi anunciado como reforço dos ingleses em janeiro deste ano, após deixar o Paris Saint-Germain na esperança de ter mais oportunidades como titular. Algo que ele aprova como jogador do argentino Mauricio Pochettino, mesmo tendo saído do banco nesta rodada decisiva da Liga.

"Na Europa já pude entender que não existem 11 titulares, e no Tottenham não é diferente", prosseguiu. "O treinador tem feito bem o rodízio e todos têm sua chance, mas é importante estar preparado para corresponder. Hoje pude ajudar minha equipe, fui feliz. O importante é ter um elenco forte, qualificado, que possa dar essa dor de cabeça 'boa' para o treinador."

Barcelona 1x1 Tottenham - Com gol de Lucas Moura, clube inglês se classifica para as oitavas de final da Champions League. Inter de Milão fora.pic.twitter.com/JZ5WVdX77W — TRI! CÔ! VÔ! 🇾🇪 (@tricovo) 11 de dezembro de 2018

Confira outros tópicos abordados por Lucas:

Tottenham pode brigar por título?

"Por que não? Temos que sonhar, temos uma grande equipe e mostramos isso hoje. No futebol não sabemos o que pode acontecer, não existe time imbatível. Podemos não ser favoritos, mas podemos surpreender, acredito muito na nossa equipe, vamos ver o que vai acontecer."

Hora do mata-mata

"É um novo campeonato, o mais importante foi se classificar, foi difícil, vai fazer a gente dar mais valor depois. Agora temos de nos preparar para o mata-mata, temos totais condições de avançar e continuar nosso sonho, depois do que mostramos contra o Barcelona, jogando de igual pra igual."