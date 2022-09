Tottenham 6 x 2 Leicester: Richarlison discreto e hat-trick 'relâmpago' de Son em goleada na Premier

Tottenham chega aos 17 pontos e iguala Manchester City na liderança do Campeonato Inglês

Na tarde deste sábado (17), o Tottenham recebeu o Leicester, em Londres, e venceu mais uma na Premier League da temporada 22/23. Em jogo elétrico do começo ao fim, o time comandado por Conte goleou por 6 a 2, com hat-trick de Son, mais um gol de Harry Kane e tentos de Bentancur e Dier. Tielemans e Maddison anotaram os gols do time visitante.

Apesar da goleada, quem começou mandando no jogo foi o Leicester. Logo aos seis minutos, Tielemans sofreu um pênalti. O próprio camisa 8 bateu e abriu o placar. No entanto, mal pode comemorar, já que Harry Kane empatou o jogo em dois minutos.

Depois do empate, o Tottenham pressionou e logo conseguiu a virada. Eric Dier aproveitou cruzamento de Perisic e virou o jogo. Sem muita criação, o Leicester até tentou incomodar, mas o empate só veio aos 41 minutos, com um belo chute de Maddison. Com isso, o duelo foi para o intervalo empatado em 2 a 2.

Após o intervalo, o jogo foi todo do Tottenham. Rodrigo Bentancur tratou de colocar os mandantes na liderança com dois minutos de jogo. Então, a partida ficou mais travada, até aparecer Heung-Min Son.

O coreano começou a brilhar aos 28 da segunda etapa, quando acertou um chute de fora da área. Onze minutos mais tarde, recebeu passe de Harry Kane e, de esquerda, fez o seu segundo da noite. Aos 41, fechou o placar: recebeu passe em profundidade e só precisou tirar do goleiro para fechar o hat-trick.

Com a vitória, o Tottenham chegou aos 17 pontos e “colou” no líder Manchester City, que fica na liderança pelos critérios de desempate. O Arsenal pode retomar a primeira posição neste domingo, se vencer o Brentford. Por outro lado, o Leicester segue sem vencer na Premier League e é o lanterna, com apenas um ponto.