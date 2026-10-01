No podcast de sua agência de empresários, "Spielmacher von 360Media", o técnico de 45 anos explicou os acontecimentos em torno de sua saída do clube da primeira divisão francesa após apenas seis jogos oficiais. Isso aconteceu de forma extremamente surpreendente, afinal Toppmöller inicialmente levou o clube ao título da Supercopa da França contra o multicampeão Paris Saint-Germain e, pouco antes de sua demissão, somou uma vitória fora de casa na Champions League sobre o Slavia Praga.

O ambiente dentro do clube parecia intacto naquele momento. Segundo Toppmöller, o presidente Joseph Oughourlian telefonou diretamente para o vestiário logo após o triunfo fora de casa para expressar sua empolgação. Na visão de Toppmöller, naquela ocasião "todos estavam totalmente eufóricos" e o presidente estava "inacreditavelmente feliz, inacreditavelmente orgulhoso".

O ponto de virada veio em uma conversa de duas horas, quando o diretor esportivo Jean-Louis Leca e o diretor-geral Benjamin Parrot informaram ao treinador principal que buscavam uma separação de seu auxiliar de longa data, Nelson Morgado. A diretoria avaliava o assistente de 39 anos como "exigente demais, barulhento demais, entra em atrito com gente demais". Morgado seria um "fator de perturbação" para o clima interno na comissão técnica.

A cúpula do clube, portanto, colocou Toppmöller diante de um ultimato: ou se separava de seu companheiro próximo de trajetória, ou o clube faria uma mudança de pessoal no cargo de treinador principal. O encontro, porém, teria transcorrido de forma basicamente objetiva. Toppmöller afirmou: "A conversa, nessas duas horas, foi muito harmoniosa. Eles queriam me convencer de que isso também seria melhor para mim e para todo o grupo."

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Para Toppmöller, porém, abrir mão de seu auxiliar não estava em discussão. "Se eu tivesse visto que houve uma conduta extremamente errada, naturalmente eu não poderia tolerar isso. Mas simplesmente não foi assim", disse ele, rejeitando a exigência da cúpula.

A consequência lógica foi o fim imediato de sua passagem pela França. O ex-treinador do Frankfurt prosseguiu: "Você não abre mão disso assim, simplesmente. Mas se eu tivesse que violar valores, então eu aceito que naquele momento eu fique sem emprego." Ele acrescentou: "Para mim, não valia a pena considerar abandonar alguém que não fez nada de extraordinário. E, por isso, para mim é muito importante que eu ainda consiga me olhar no espelho hoje, em vez de estar à beira do campo."

A decisão também gerou incompreensão na família de Toppmöller. Seu pai, Klaus Toppmöller, ex-atacante da Bundesliga e durante muitos anos também treinador, entre outros clubes, de Frankfurt, Bochum e Leverkusen, disse sobre a demissão do filho: "Eles enlouqueceram?"

Apesar de duas dispensas dentro de um ano-calendário, Toppmöller busca um retorno rápido à beira do campo. Ele descarta uma pausa mais longa: "Não preciso de um ano de pausa agora."