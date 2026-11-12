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O técnico do FC Andorra, Carles Manso, confirmou que o goleiro Jesus Owono ainda avalia seu futuro no futebol. O jogador de 25 anos segue afastado do elenco enquanto assimila os acontecimentos trágicos ligados à morte do atacante do Tenerife Jesus de Miguel.

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Owono avalia seu futuro no futebol

Manso afirmou que o goleiro Owono ainda não decidiu se voltará ao futebol profissional após receber um cartão vermelho em uma partida da segunda divisão espanhola em 2 de novembro, na qual uma colisão com De Miguel, atacante do Tenerife, resultou tragicamente na morte do jogador no hospital no dia seguinte.

“O que temos de fazer é apoiá-lo de todas as formas e estar perto dele”, disse Manso. “Vamos dar a ele espaço para que se sinta completamente livre para tomar qualquer decisão: se quer voltar, quando quer voltar ou se não quer voltar. Quando sentir que é o momento certo e que está realmente pronto para tomar uma decisão como essa, ele a tomará.”

Um período de luto profundo

A tragédia abalou o futebol espanhol e afetou especialmente os dois clubes envolvidos. Em 4 de novembro, o Andorra divulgou um comunicado em nome de Owono, no qual o jogador da seleção da Guiné Equatorial afirmou estar vivendo “os dias mais difíceis da minha vida”.

“Sinto uma dor enorme pela perda de Jesus. Penso nele, em sua família e em todos que o amavam”, disse Owono no comunicado. Suas palavras mostram o profundo impacto emocional do ocorrido, e a direção do clube apoia plenamente a necessidade de ele se afastar por um período prolongado.

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Andorra se prepara para voltar a jogar

Enquanto Owono, que disputou seis partidas na segunda divisão nesta temporada e sofreu 10 gols, segue concentrado em sua recuperação e em sua família, o FC Andorra tem retorno aos gramados previsto para este fim de semana.

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Próximas partidas ALM Segunda Division 12:30 AND

A partida de sábado contra o Almeria, pela segunda divisão espanhola, será sem dúvida emocionante para todos os envolvidos. O Andorra, atualmente em 19º lugar na tabela, com 11 pontos após 12 rodadas, se prepara para entrar em campo pela primeira vez desde a tragédia.

Owono conta com uma rede de apoio

Após a trágica morte de De Miguel, LaLiga, Real Federação Espanhola de Futebol e Liga F coordenaram uma série de homenagens em todas as partidas disputadas de 6 a 9 de novembro de 2026. Sob a mensagem conjunta “Para sempre em nossa memória”, todos os estádios fizeram um minuto de silêncio antes do início dos jogos, acompanhado de homenagens florais e camisas comemorativas.

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As homenagens continuaram depois do apito inicial: as partidas também foram brevemente interrompidas no nono minuto, em referência ao número da camisa de De Miguel, enquanto vídeos em sua memória eram exibidos nos telões dos estádios.