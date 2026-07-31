Após uma reunião do comitê à margem do período de treinamentos em Kitzbühel, na quarta-feira, na qual, segundo informações do Bild, o interesse do Borussia Dortmund em Said El Mala também foi um tema quente, o dirigente de 40 anos voltou a se posicionar um dia depois, em conversa com a imprensa, sobre os rumores envolvendo a estrela em ascensão dos Bodes.

Segundo Kessler, ainda não chegou nenhuma oferta que pudesse servir de base para negociações. "Temos várias coisas sobre a mesa há semanas. Mas nada que tenha me levado a pensar em liberar o jogador", disse ele. Recentemente, foi noticiado que o BVB apresentou uma proposta que estaria claramente abaixo do pacote total pedido de 50 milhões de euros. O Bild informou um valor-base de 34 milhões de euros, que poderia subir para 44 milhões de euros com bônus.

O FC só começaria a pensar no assunto com 45 milhões de euros fixos, segundo se diz. Mas não é só por isso que Kessler sente atualmente "0,0 pressão" para vender El Mala. O jogador de 19 anos ainda tem contrato por quatro anos, e não há cláusula de rescisão. O desempenho nos treinamentos também agrada. "Temos um jogador excelente, toda Colônia ama o garoto, todo mundo aqui da comissão e do elenco ama o garoto", destacou ele: "E, quanto mais vejo Said diariamente nos treinos, menos interesse tenho em liberá-lo. Ainda mais quando vejo como ele e a família estão lidando com a situação. Continuo convencido de que ele vai jogar por nós nesta temporada. Hoje, não há motivo para pensar diferente. Said vai desempenhar um papel importante para nós nesta temporada." Palavras mais claras do que as que ele havia escolhido há poucos dias em entrevista ao kicker .

Aviso ao BVB? Kessler proíbe conversas com El Mala

Kessler também evitou deliberadamente citar o clube interessado. "De forma geral, não revelo de quem veio uma oferta", afirmou. Há poucos dias, já haviam surgido rumores de que a diretoria do FC teria ficado "irritada" com a mais recente oferta do BVB. Além disso, Kessler fez uma espécie de alerta: "Nenhum clube deveria falar diretamente com o jogador. Nós lidamos com isso dessa forma e parto do princípio de que os outros clubes também fazem assim e de que cada concorrente respeita os regulamentos."

Segundo informações de bastidores, no entanto, El Mala já teria conversado com o BVB e, de acordo com uma reportagem do Express, também já teria acertado nos bastidores uma colaboração com os dirigentes como potencial sucessor de Karim Adeyemi (FC Barcelona). A mãe dele, Sabrina El Mala, que aparentemente já havia deixado fracassar a transferência para o FC Brentford por causa da falta de perspectiva na Champions League, também estaria em contato próximo com a cúpula do Dortmund. Em Dortmund, ele teria a perspectiva de receber um salário de 5,5 milhões de euros, que poderia subir para 8,5 milhões de euros ao longo do tempo.

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Kessler é claro: pedida por El Mala ainda pode subir

Ainda assim, Kessler anunciou que o preço de El Mala ainda vai subir se a negociação se arrastar ainda mais: "Mas também é óbvio que, quanto mais nos aproximamos do início da temporada, mais a nossa posição em relação a certas ofertas pode mudar." Tim Steidten, responsável pelo planejamento do elenco do Colônia, havia recentemente ido na mesma linha. "Também é sempre uma questão de tempo: se os seus cofres só enchem dois dias antes do fechamento da janela, isso naquele momento também não vale nada", disse ele: "Estamos absolutamente tranquilos quanto a isso. Said é jogador do 1. FC Köln e se sente muito bem — e nós também nos sentimos muito bem com Said, portanto atualmente não há absolutamente nenhum motivo para falar sobre outra coisa."

Além do BVB, sobretudo clubes ingleses também estariam trabalhando na contratação de El Mala, com Liverpool e Newcastle United sendo recentemente apontados como interessados. O FC contratou o jovem em 2024, vindo do Viktoria Köln, mas inicialmente o emprestou por mais uma temporada ao clube da terceira divisão. A temporada passada foi, portanto, a primeira de El Mala na Bundesliga, e com 13 gols e cinco assistências em 34 partidas da liga ele teve papel decisivo na permanência do Colônia na elite.



