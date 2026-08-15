Ferran Torres manifestou sua felicidade com a transferência oficial para o Paris Saint-Germain durante a atual janela de transferências de verão.

Ferran Torres tornou-se a quinta maior venda da história do Barcelona, após transferir-se para o "Parque dos Príncipes" por 50 milhões de euros.

Torres afirmou, em declarações destacadas pelo jornal espanhol "Mundo Deportivo": "Estou muito feliz por começar uma nova aventura com um clube ambicioso como o Paris Saint-Germain. Quero agradecer ao presidente Nasser Al-Khelaïfi, a Luís Campos e ao técnico Luis Enrique por me darem a oportunidade de me juntar a esta equipe, que espero ajudar a conquistar o maior número possível de títulos".

E acrescentou: "É verdade que, desde a nossa conquista da Copa do Mundo, as coisas aconteceram muito rápido. Mal tivemos férias para assimilar isso. Mas no mundo do futebol tudo acontece em velocidade máxima, e já temos de nos concentrar na nova temporada. Junto-me a uma equipe ambiciosa e devo estar à altura das expectativas, ajudar meus companheiros o máximo possível e também tentar proporcionar muita alegria a esses torcedores maravilhosos".

Ferran não hesitou, ao ser questionado sobre Luis Enrique, em descrever o treinador como "um pai no mundo do futebol", expressando sua esperança de conseguir retribuir a confiança nele depositada por meio dos gols e das boas atuações.

E prosseguiu: "Quando tive a oportunidade de treinar com ele na seleção, ele sempre depositava grande confiança em mim. Hoje, ter a oportunidade de voltar a treinar sob o seu comando me enche de entusiasmo e me deixa muito animado para embarcar neste projeto. Acho que ele é um treinador que sabe muito bem como orientar o jogador, entendê-lo e confiar nele, mesmo quando o próprio jogador não acredita totalmente nisso. Ele sabe como te motivar a dar o seu melhor. Isso é algo extremamente positivo e, acima de tudo, ele sabe como fazer todo o seu potencial brilhar".

E concluiu: "Quero voltar a conquistar todos os títulos possíveis, fazer os parisienses felizes, marcar muitos gols, dar muitas assistências e, acima de tudo, dar continuidade a essa sequência de vitórias".