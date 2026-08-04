As declarações públicas feitas por Ferran Torres durante sua turnê pelos Estados Unidos provocaram grande indignação dentro dos corredores do Barcelona, depois que o atacante espanhol declarou que só renovaria seu contrato caso recebesse um reconhecimento verdadeiro por parte do clube, num desafio público que os catalães consideraram inadequado em termos de momento e lugar.

O jornal espanhol "Sport" afirmou que o Barcelona ainda não recebeu qualquer informação oficial sobre o interesse do Paris Saint-Germain no jogador, e que já comunicou aos agentes de Ferran sua intenção de renovar o contrato a partir do próximo mês de setembro, ressaltando que não cederá a qualquer estratégia de pressão adotada pelo jogador ou por seu entorno.

De acordo com o plano traçado pelo clube catalão, a extensão do contrato do atacante será conservadora, sem qualquer aumento salarial, e esse plano não será alterado independentemente das pressões externas, com a ressalva de que o jogador estará livre para sair caso chegue uma oferta justa para todas as partes.

O que provocou o descontentamento da diretoria do Barcelona em especial foi o fato de que Ferran, que nunca se comunicou com a direção esportiva do clube, escolheu a imprensa como plataforma para enviar suas mensagens de desafio, ao declarar que existem ofertas apresentadas a ele, ao menos por parte do Paris Saint-Germain, insinuando que não é valorizado de forma suficiente pelo clube catalão.

Ferran Torres parece estar ciente do interesse de vários clubes nele, mas quer primeiro ouvir a oferta do Barcelona para entender a proposta financeira e esportiva antes de tomar sua decisão final, ao passo que o clube só formalizará essa oferta a partir de setembro, embora as negociações comecem imediatamente com dados detalhados.

No momento, o Barcelona decidiu não tomar nenhuma medida nem pedir esclarecimentos ao jogador, esperando que ele esclareça primeiro sua posição, ainda que internamente esteja claro que o atacante não é um jogador estratégico para o futuro, o que mantém a porta aberta para sua saída.

A pergunta mais importante para o Barcelona é se existem realmente ofertas concretas do Paris Saint-Germain, ou de qualquer outro clube, pois prevalece uma total desconfiança dentro dos corredores do clube até que se prove o contrário.

O clube catalão já aceita o risco da saída do jogador como o menor dos males, pois não deseja de forma alguma permitir que ele saia de graça em 2027, depois de ter investido 55 milhões de euros nele quando de sua chegada, vindo do Manchester City em 2022. Caso as duas partes não cheguem a um acordo, o clube tentará vendê-lo durante este verão.

Do ponto de vista do jogador, Ferran Torres parece não estar feliz no Barcelona por razões evidentes, já que o técnico Hansi Flick não o considerou um jogador titular na temporada passada, apesar de seu desempenho ter sido melhor do que o de Robert Lewandowski em vários períodos, além de o clube ter prolongado as negociações para renovar seu contrato enquanto concluía a extensão de outros contratos que não pareciam ter o mesmo grau de urgência.