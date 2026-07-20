Torres, após as críticas: “Meu valor volta a ser de 47 milhões... e Messi contribuiu para o clima de tensão”

Ferran Torres, atacante do Barcelona, marcou o gol da vitória da seleção espanhola na final da Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina.

O nome de Torres ficará gravado na história do futebol espanhol como o homem que deu à Espanha a segunda estrela em sua camisa.

Ferran Torres repetiu o feito de Andrés Iniesta em 2010: o atacante do Barcelona aproveitou um passe de Nico Williams na trave mais distante para romper a defesa argentina e garantir o título da Copa do Mundo para sua seleção.

O jornal “Sport” publicou as declarações de Torres após a partida, nas quais ele afirmou que, apesar das críticas que recebeu ao longo do torneio, sempre esteve mais do que confiante em sua capacidade de marcar o gol que levaria a Espanha a levantar a Copa do Mundo.

Torres disse: “Fui alvo de muitas críticas durante toda a Copa do Mundo, mas o destino já está traçado, e graças a Deus Ele sempre me dá forças para seguir em frente”.

Ele explicou que a presença de Lionel Messi na seleção argentina tornou a tarefa mais difícil, apesar da superioridade demonstrada pela seleção espanhola dentro e fora de campo.

Ele acrescentou: “Todas as finais são difíceis, mas quando Messi está no time adversário, isso causa um certo nervosismo. Mesmo assim, acreditamos em nós mesmos”.

Ele destacou o quanto a seleção espanhola teve que se esforçar para decidir a partida, que se estendeu até os últimos instantes.

O atacante do Barcelona, eleito o melhor jogador da final, afirmou que o gol da vitória não é só dele, mas de todos os espanhóis.

E enfatizou: “Este gol pertence a 47 milhões de pessoas... Estava escrito no destino. Estava escrito que venceríamos”.