Horas antes de o Galatasaray receber o Barcelona em uma das noites mais quentes da Liga dos Campeões, Lucas Torreira apareceu para esquentar o clima com declarações que carregam muito respeito e uma ameaça ainda maior, garantindo que sua equipe não vai abandonar a identidade ofensiva nem diante do que ele descreveu como "o melhor time do mundo atualmente".

Lucas Torreira, meio-campista do Galatasaray, que recebe o Barcelona na Liga dos Campeões, declarou em entrevista coletiva antes da partida: "Vamos enfrentar o melhor time do mundo atualmente", mas também advertiu: "Não vamos mudar nosso estilo de jogo".

Torreira acredita que "para conquistar a vitória, temos que apresentar nossa melhor atuação", e está confiante nas chances de sua equipe em Istambul.

E acrescentou: "Estamos acostumados a isso; já fizemos isso em noites de Liga dos Campeões. Esse time provou ao longo dos anos que é uma equipe forte que sabe se impor diante das dificuldades e contra times grandes como esse. Esperamos ter uma noite maravilhosa".

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Ele também enviou uma mensagem direta à torcida do Galatasaray: "É importante que tenhamos o apoio da torcida".

O meio-campista uruguaio afirmou que a motivação existe sem a necessidade de palavras adicionais: "Temos muita motivação; às vezes você não precisa de muita motivação em partidas como essa. Acreditamos que será uma noite maravilhosa, e vamos dar à nossa torcida um motivo para comemorar".

Mensagem de alerta ao meio-campo do Barcelona

Torreira destacou especialmente um ponto forte do Barcelona, dizendo: "Eles têm os melhores jogadores no meio-campo e tentam controlar a partida pela posse de bola. Eles tentam desgastar os adversários para então poder atacar e causar danos".

Encerrou suas declarações reafirmando a identidade turca: "Vamos nos preparar para a partida da mesma forma que nos preparamos contra qualquer time, mesmo que seja o Barcelona. Não vamos mudar nosso estilo de defesa ofensiva e, quando recuperarmos a bola, vamos tentar causar danos a eles".







