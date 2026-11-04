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Torreense x Ararat Armenia: horário do jogo

Liga Europa - Rodada 4 5 de nov. de 2026 - 15:00 Dr. Magalhaes Pessoa

O jogo entre Torreense e Ararat Armenia começa em 05/11/2026, às 21h.

Torreense x Ararat Armenia ao vivo hoje: quem transmite na TV e no streaming?

Assuntos da semana: o que aconteceu com Torreense e Ararat Armenia?

O Torreense chega a este confronto com uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. A partida mais recente terminou em empate sem gols contra o Portimonense. No cenário europeu, a equipe sofreu recentemente uma derrota por 4 a 1 para o Ferencvaros e outra por 2 a 1 para o Sunderland. Nessas cinco partidas, o Torreense marcou três gols e sofreu sete.

O Ararat Armenia soma três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, o clube venceu o Gandzasar por 3 a 0. Na Liga Europa, o Ararat perdeu recentemente por 4 a 0 para o AZ Alkmaar e por 3 a 1 para o Bialystok. Já no campeonato armênio, a equipe apresentou um desempenho consistente, com três vitórias e nenhuma derrota.

Torreense x Ararat Armenia: escalações

Torreense x Ararat Armenia: momento das equipes

Torreense x Ararat Armenia: retrospecto dos confrontos diretos

Torreense x Ararat Armenia: as tabelas