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Torreense x Ararat Armenia ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Torreense x Ararat Armenia
Torreense
Ararat Armenia
Liga Europa

Na Liga Europa, o Torreense enfrenta o Ararat Armenia. Mas onde assistir à partida ao vivo na TV e por streaming hoje?

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Torreense x Ararat Armenia: horário do jogo

crest
Liga Europa - Rodada 4
Dr. Magalhaes Pessoa

O jogo entre Torreense e Ararat Armenia começa em 05/11/2026, às 21h.

Torreense x Ararat Armenia ao vivo hoje: quem transmite na TV e no streaming?

Assuntos da semana: o que aconteceu com Torreense e Ararat Armenia?

O Torreense chega a este confronto com uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. A partida mais recente terminou em empate sem gols contra o Portimonense. No cenário europeu, a equipe sofreu recentemente uma derrota por 4 a 1 para o Ferencvaros e outra por 2 a 1 para o Sunderland. Nessas cinco partidas, o Torreense marcou três gols e sofreu sete.

O Ararat Armenia soma três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, o clube venceu o Gandzasar por 3 a 0. Na Liga Europa, o Ararat perdeu recentemente por 4 a 0 para o AZ Alkmaar e por 3 a 1 para o Bialystok. Já no campeonato armênio, a equipe apresentou um desempenho consistente, com três vitórias e nenhuma derrota.

TOR

TOR - Sequência

TON
D1-0
SUN
D1-2
FTC
D4-1
AMA
V1-0
POR
E0-0
Gol marcado (sofrido)
3/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
AMY

AMY - Sequência

JAG
D3-1
BKM
V0-1
AZ
D0-4
ART
V2-1
GAN
V3-0
Gol marcado (sofrido)
7/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Torreense x Ararat Armenia: escalações

Prováveis escalações de Torreense x Ararat Armenia

Técnico

  • L. Tralhao

Torreense x Ararat Armenia: momento das equipes

TOR

TOR - Sequência

TON
D1-0
SUN
D1-2
FTC
D4-1
AMA
V1-0
POR
E0-0
Gol marcado (sofrido)
3/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
AMY

AMY - Sequência

JAG
D3-1
BKM
V0-1
AZ
D0-4
ART
V2-1
GAN
V3-0
Gol marcado (sofrido)
7/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Torreense x Ararat Armenia: retrospecto dos confrontos diretos

Torreense x Ararat Armenia: as tabelas

#JVEDGPGCSGPSequência
1
OlympiacosOlympiacosOLY
431041+310
E
V
V
V
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
V
V
V
5
FerencvárosFerencvárosFTC
330093+69
V
V
V
6
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
321081+77
V
E
V
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
E
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
E
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
E
V
V
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
V
V
D
11
OmoniaOmoniaOMO
320154+16
D
V
V
12
RennesRennesREN
413043+16
E
E
V
E
13
LyonLyonOL
320156-16
D
V
V
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
V
E
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
E
D
V
16
Sparta PragueSparta PragueSPP
311153+24
D
E
V
17
Levski SofiaLevski SofiaLES
31113304
V
E
D
18
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
311134-14
D
V
E
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
D
E
20
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
311158-34
V
E
D
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
E
D
V
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
V
D
D
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
V
D
D
24
MilanMilanMIL
310245-13
D
V
D
25
Celta de VigoCelta de VigoCEL
310234-13
V
D
D
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
D
D
V
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
D
V
D
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
D
D
V
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
E
D
D
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
D
D
E
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
D
E
D
32
Lech PoznańLech PoznańLCH
301219-81
E
D
D
33
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
300327-50
D
D
D
34
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
300316-50
D
D
D
35
CelticCelticCEL
300339-60
D
D
D
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
D
D
D
Classificação às quartas de final

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