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Torreense x Ararat Armenia: horário do jogo

Liga Europa - Rodada 4 5 de nov. de 2026 - 15:00 Dr. Magalhaes Pessoa

Torreense x Ararat Armenia ao vivo hoje: onde assistir na TV e no streaming?

Destaques da semana: o que aconteceu com Torreense e Ararat Armenia?

O Torreense chega a este confronto com uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. A partida mais recente terminou sem gols contra o Portimonense. No cenário europeu, a equipe sofreu uma derrota expressiva por 4 a 1 para o Ferencvaros e perdeu por 2 a 1 para o Sunderland. Nessas cinco partidas, o Torreense marcou três gols e sofreu sete.

O Ararat Armenia soma três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, o clube venceu o Gandzasar por 3 a 0. Na Europa League, o Ararat perdeu por 4 a 0 para o AZ Alkmaar e por 3 a 1 para o Bialystok. Já na liga armênia, a equipe teve atuações consistentes, com três vitórias e nenhuma derrota.

Torreense x Ararat Armenia: escalações

Torreense x Ararat Armenia: momento das equipes

Torreense x Ararat Armenia: retrospecto dos confrontos diretos

Torreense x Ararat Armenia: as tabelas