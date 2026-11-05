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Liga Europa
team-logoTorreense
Dr. Magalhaes Pessoa
team-logoArarat Armenia
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Torreense x Ararat-Armenia ao vivo hoje: onde assistir ao jogo na TV e por streaming?

Torreense x Ararat Armenia
Torreense
Ararat Armenia
Liga Europa

Na Liga Europa, o Torreense enfrenta o Ararat Armenia. Mas quem exibe ou transmite a partida ao vivo na TV e por streaming hoje?

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Torreense x Ararat Armenia: horário do jogo

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Liga Europa - Rodada 4
Dr. Magalhaes Pessoa

Torreense x Ararat Armenia ao vivo hoje: onde assistir na TV e por streaming?

Assuntos da semana: o que aconteceu com Torreense e Ararat Armenia?

O Torreense chega a este confronto com uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. A partida mais recente terminou em empate sem gols contra o Portimonense. No cenário europeu, a equipe sofreu uma derrota por 4 a 1 para o Ferencvaros e outra por 2 a 1 para o Sunderland. Nessas cinco partidas, o Torreense marcou três gols e sofreu sete.

O Ararat Armenia soma três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, o clube venceu o Gandzasar por 3 a 0. Na Europa League, o Ararat perdeu por 4 a 0 para o AZ Alkmaar e por 3 a 1 para o Bialystok. Já na liga armênia, a equipe teve atuações consistentes, com três vitórias e nenhuma derrota.

TOR

TOR - Sequência

TON
D1-0
SUN
D1-2
FTC
D4-1
AMA
V1-0
POR
E0-0
Gol marcado (sofrido)
3/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
AMY

AMY - Sequência

JAG
D3-1
BKM
V0-1
AZ
D0-4
ART
V2-1
GAN
V3-0
Gol marcado (sofrido)
7/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Torreense x Ararat Armenia: escalações

Escalações de Torreense x Ararat Armenia

4-2-3-1
Torreense crest
Torreense
TOR
Formação
Ararat Armenia crest
Ararat Armenia
AMY
4-3-3
Lucas PaesLucas PaesVolneiVolneiM. DiadieM. DiadieJ. VazquezJ. VazquezJ. MutomboJ. MutomboJ. MarquesJ. MarquesK. ZoabiK. ZoabiA. AlfaroA. AlfaroM. PozoM. PozoD. JeanD. Jeanteam-logoJ. AguirreJ. BravimJ. BravimE. GrigoryanE. GrigoryanB. WilsonB. WilsonA. MalisA. MalisH. OliveiraH. OliveiraJ. BalantaJ. BalantaK. MuradyanK. MuradyanBennyBennyS. LimaS. LimaA. SerobyanA. SerobyanZ. ShaghoyanZ. Shaghoyan
Ararat Armenia crest
Ararat Armenia
AMY
4-2-3-1
Torreense

Time titular

Ararat Armenia

Reservas

Técnico

  • L. Tralhao
  • Tulipa

Torreense x Ararat Armenia: momento das equipes

TOR

TOR - Sequência

TON
D1-0
SUN
D1-2
FTC
D4-1
AMA
V1-0
POR
E0-0
Gol marcado (sofrido)
3/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
AMY

AMY - Sequência

JAG
D3-1
BKM
V0-1
AZ
D0-4
ART
V2-1
GAN
V3-0
Gol marcado (sofrido)
7/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Torreense x Ararat Armenia: retrospecto dos confrontos diretos

Torreense x Ararat Armenia: as classificações

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
FerencvárosFerencvárosFTC
4400113+812
V
V
V
V
2
BournemouthBournemouthBOU
431092+710
E
V
V
V
3
OlympiacosOlympiacosOLY
431041+310
E
V
V
V
4
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
6
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
321081+77
V
E
V
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
E
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
E
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
E
V
V
10
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
421189-17
V
V
E
D
11
LyonLyonOL
421167-17
E
D
V
V
12
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
V
V
D
13
AnderlechtAnderlechtAND
420253+26
V
V
D
D
14
HoffenheimHoffenheimTSG
420265+16
V
V
D
D
15
RennesRennesREN
413043+16
E
E
V
E
16
OmoniaOmoniaOMO
420267-16
D
D
V
V
17
Real SociedadReal SociedadRSO
412194+55
E
V
E
D
18
Sparta PragueSparta PragueSPP
412164+25
E
D
E
V
19
Levski SofiaLevski SofiaLES
41213305
E
V
E
D
20
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
411286+24
D
E
D
V
21
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
311134-14
D
V
E
22
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
411246-24
E
D
V
D
23
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
D
E
24
SalzburgSalzburgSAL
411237-44
D
E
D
V
25
Celta de VigoCelta de VigoCEL
310234-13
V
D
D
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
D
D
V
27
MilanMilanMIL
410347-33
D
D
V
D
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
D
D
V
29
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
410337-43
V
D
D
D
30
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
E
D
D
31
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
D
D
E
32
LillestroemLillestroemLIL
4013210-81
D
D
E
D
33
Lech PoznańLech PoznańLCH
301219-81
E
D
D
34
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
300316-50
D
D
D
35
CelticCelticCEL
300339-60
D
D
D
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
D
D
D
Classificação às quartas de final

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