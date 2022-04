Torino x Milan: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Italiano 2021/22

Torino e Milan se enfrentam neste domingo (10), no Estádio Olímpico de Turim, a partir das 15h45 (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e no Star+, na internet. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Torino x Milan DATA Domingo, 10 de abril de 2022 LOCAL Olímpico de Turim - Turim, ITA HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, e o Star+, na internet, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste domingo, no Olímpico de Turim. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Milan chega para o duelo na liderança da competição com 67 pontos, um ponto a mais que o vice-líder, a Napoli. Os Rossoneri empataram a última partida, contra o Bologna, por 0 a 0.

Já o Torino praticamente acabou com as chances de rebaixamento na última rodada, após vencer a lanterninha Salernitana por 1 a 0. O clube de Turim ocupa a 11ª colocação do Campeonato, com 38 pontos.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

TORINO

JOGO CAMPEONATO DATA Genoa 1x0 Torino Italiano 18 de março de 2022 Salernitana 0x1 Torino Italiano 2 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Lazio x Torino Italiano 16 de abril de 2022 15h45 (de Brasília) Torino x Spezia Italiano 24 de abril de 2022 15h (de Brasília)

MILAN

JOGO CAMPEONATO DATA Cagliari 0x1 Milan Italiano 19 de março de 2022 Milan 0x0 Bologna Italiano 4 de abril de 2022

Próximas partidas