Torino x Milan: escalação, desfalques e mais do jogo do Campeonato Italiano 2021/22

A bola vai rolar neste domingo (10) para Torino x Milan, duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Italiano, a partir das 15h45 (do horário de Brasília). É o segundo duelo entre as equipes na temporada 2021/22, seis meses após o último encontro, válido pelo primeiro turno da competição.

Vindo de empate contra o Bologna, o Milan busca ampliar a vantagem na liderança para a Napoli, que é apenas de um ponto, enquanto o Torino chega confiante para o duelo após vencer a Salernitana fora de casa na última rodada.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O técnico do Milan, Stefano Pioli, não poderá contar com o lateral direito Florenzi, que está lesionado. O zagueiro Romagnoli também não jogará, já que ainda está se recuperando de uma lesão.

Já o técnico Ivan Juric, do Torino, terá a volta do meio-campista Tommaso Pobega, que cumpriu suspensão na última rodada, e deverá voltar ao time titular.

Possível escalação do Torino: Berisha; Izzo, Bremer, Rodríguez; Singo, Vojvoda, Mandragora, Lukic, Pobega, Brekalo; Belotti.

Possível escalação do Milan: Maignan; Calabria, Kululu, Tomori, Hernández; Tonali, Bennacer Saelemaekers, Kessié, Rafael Leão; Giroud.

DESFALQUES

TORINO:

Praet, Zaza, Sanabria e Djidji: lesionados

MILAN:

Florenzi e Romagnoli: lesionados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Torino e Milan será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Star+, na internet, (informar se é tv aberta, fechada, internet, aplicativo. enumerar todos) neste domingo. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.