Torino x Juventus AO VIVO e DE GRAÇA! Assista aqui com DAZN e Goal

O centenário Derby della Mole coloca duas equipes antagônicas de Turim em campo em mais um jogo que você pode acompanhar de graça no DAZN

O DAZN transmite, neste sábado, às 17h30 (de Brasília), o duelo entre Torino e Juventus pela Serie A, que será exibido AO VIVO e DE GRAÇA nas redes sociais de DAZN e aqui na Goal Brasil:

O 199º Derby della Mole, clássico da cidade de Turim, no norte da Itália, coloca em campo duas equipes historicamente antagônicas e que, nesta edição da Serie A, vivem momentos diferentes. O Torino é o sexto colocado com 22 pontos, quatro atrás do Milan, último a se classificar na Champions League nesse momento, enquanto a Juventus é lider isolada com 43 pontos, oito a mais que o vice-líder, Napoli.

A partida é uma das que serão transmitidas pelo DAZN gratuitamente até março, quando a plataforma de streaming será lançada de vez no Brasil com direitos de transmissão de torneios como Série A, Ligue 1 e a Copa Sul-Americana. Até lá, os jogos de Juventus e PSG, com Cristiano Ronaldo e Neymar, serão transmitidas pelas redes sociais de DAZN e também pela Goal Brasil, sempre AO VIVO e DE GRAÇA.

Confira a escalação prévia do Torino:

Confira a escalação prévia da Juventus: