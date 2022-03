Torino x Inter de Milão: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Italiano 21/22

O Torino recebe a Inter de Milão neste domingo (13), às 16h45 (de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Italiano.

A Inter chega para o duelo após uma vitória por 1 a 0 contra o Liverpool, pela Champions League, mas como o jogo da ida foi 2 a 0 para os ingleses, a equipe de Milão acabou sendo eliminada da maior competição de clubes da europa. No campeonato italiano, a última partida foi fácil para a Internazionale, quando derrotou a Salernitana por 5 a 0. E já nessa rodada tem chance de igualar a pontuação do Milan, líder do campeonato. O time comandado por Inzaghi ocupa atualmente a segunda colocação, com 58 pontos.

Já o Torino chega para o confronto sem vencer há 6 jogos no Campeonato Italiano, e ocupa a 11ª colocação com 34 pontos. A equipe venceu nove jogos na competição, empatou 7 vezes e possui 11 derrotas.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O time de Milão tem apenas uma baixa para a partida, trata-se do zagueiro Stefan de Vrij, que está lesionado.

Já o Torino tem dois desfalques para o jogo, Dennis Praet e Mohamed Fares estão machucados e não foram relacionados.

Possível escalação do Torino: Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Brekalo, Pobega; Belotti

Possível escalação da Inter: Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro Martinez

DESFALQUES

TORINO:

Mohamed Fares: lesionado

Praet: lesionado

INTER DE MILÃO:

Stefan de Vrij: lesionado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Torino e Inter de Milão será transmitido ao vivo pelo Star+, no streaming, neste domingo. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.