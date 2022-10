Torino x Milan: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Serie A italiana

Rossoneri entram em campo neste domingo (30) querendo diminuir a diferença para o líder; veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo se aproximar do líder, o Milan visita o Torino neste domingo (30), às 16h45 (de Brasília), em Turim, pela 12ª da Serie A italiana. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming.

Diante de sua torcida, o Torino entra em campo buscando a sua segunda vitória consecutiva no campeonato. O time mandante está em décimo lugar, com 14 pontos, e não poderá contar com Sanabria, lesionado.

O Milan, por sua vez, não perde há quatro rodadas e é o vice-líder do campeonato, com 26 pontos. Mike Maignan, Davide Calabria, Brahim Diaz e Zlatan Ibrahimovic continuam em recuperação no departamento médico. No ataque, Origi pode iniciar como titular para dar descanso a Giroud.

Prováveis escalações

Escalação do provável TORINO: Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Vojvoda; Radonjic, Vlasic; Pellegri.

Escalação do provável MILAN: Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Gabbia, Hernandez; Tonali, Pobega; Rebic, De Ketelaere, Leao; Origi.

Desfalques

Torino

Antonio Sanabria é o desfalque dos mandantes.

Milan

Mike Maignan, Davide Calabria, Brahim Diaz e Zlatan Ibrahimovic seguem no departamento médico.

Quando é?

• Data: domingo, 30 de outubro de 2022

• Horário: 16h45 (de Brasília)

• Local: estádio Olímpico Grande Torino, Turim - ITA