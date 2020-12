Torcida volta na Inglaterra e vaia mensagem antirracismo do próprio time

O Millwall viu seu público criticar os jogadores que se ajoelharem em campo antes do início do jogo contra o Derby County

No primeiro jogo do com sua torcida de volta aos estádios, já aconteceu uma polêmica. Os poucos espectadores presentes no estádio durante o jogo contra o vaiaram a equipe no momento de um protesto antirracismo.

A FA, Federação de Futebol da , a partir de dezembro, permitiue que um número limitado de pessoas estejam presentes nos estádios, sempre respeitando as medidas sanitárias de cada região. O Millwall, que não via seus torcedores desde 29 de fevereiro, ouviu vaias.

Como vem acontecendo há algum tempo - desde a onda de protestos do Black Lives Matter (Vidas Pretas Importam) -, os jogadores, antes das partidas, se ajoelham e protestam contra o racismo. Desta vez, porém, o protesto foi alvo de vaias.

No Millwall já existe o temor de que os torcedores protestassem, uma vez que já tinham pedindo para que o time parasse com as manifestações, alegando que existia um cunho político por trás. O clube, no entanto, não parou e ainda reforçou seu posicionamento: "apoiando plenamente os esforços para livrar o esporte e a sociedade de todas as formas de discriminação ... Ajoelhar-se, para nós, não é de forma alguma representativo de qualquer acordo com mensagens políticas ou ideologia. Trata-se puramente de combater a discriminação".

Apos o ocorrido, a FA se manisfestou dizendo que "apoia todos os jogadores e funcionários que desejam tomar uma posição contra a discriminação de forma respeitosa, o que inclui o ajoelhar-se, e condena fortemente os comportamentos de quaisquer espectadores que se oponham ativamente a tais atividades".

Além disso, Gary Rowett, gerente do Milwaal, também defendeu o protesto dos atletas: "Os jogadores saíram e disseram que não apoiam o aspecto político, mas apoiam o aspecto anti-discriminação ... O clube faz um enorme trabalho sobre o anti-racismo".

Colin Kazim-Richards, ex- , adversário do Millwall, foi a público chamar de "desgraça absoluta" a postura do grupo de torcedores.

O jogo terminou com a derrota do Millwall, por 1 a 0, o que empurrou o time para a 14ª colocação da Championship, a segunda divisão inglesa.