Torcida 'poupa' Tiago Nunes após primeiro tropeço do Corinthians em 2020

Timão fica apenas no empate por 1 a 1 com o Mirassol, técnico e Cássio saem de campo com crédito

O teve o seu primeiro tropeço em 2020. Após estrear com goleada no - 4 a 1 sobre o -SP -, o ficou apenas no empate por 1 a 1 com o neste domingo (26).

Apesar do time de Tiago Nunes ter saído na frente com gol de Ramiro, a equipe da casa empatou no segundo tempo com Camilo e só não virou pois esbarrou em Cássio, que fez uma grande partida no estádio Campos Maia.

No entanto, apesar do empate, os torcedores do Timão, que são sempre muito rigorosos e críticos, mostraram paciência com a postura da equipe e, principalmente, com o técnico Tiago Nunes, que estreou apenas nesta temporada.

Veja as reações dos torcedores do Corinthians nas redes sociais:

Não adianta alguns torcedores do #Corinthians começa a reclamar, isso não vai ajudar em nada, quando ganhou Quinta não era o melhor , nem com o empate de hoje é o pior, vamos ser inteligente é deixar o Thiago Nunes trabalhar em paz ele sabe oque está fazendo, Simples assim. — Léo Silva (@leo10dsilva) January 27, 2020

Mirassol é um bom time.. É apenas o segundo jogo da equipe.. Estamos no caminho certo .. Equipe precisa apenas de ajustes.. É um novo #Corinthians se comparado com o ano passado — Carlos Augusto (@CarlosA83264688) January 26, 2020

O maior jogador da história do #Corinthians representou mais uma vez.



Parabéns, Gigante Cássio! #VaiCorinthians pic.twitter.com/NSGMksgCH6 — Caio Coelho (Caioba) (@caiobatimao) January 27, 2020

Sobre esse #Corinthians 2020,

Ramiro parece outro jogador, nem parece o mesmo 0 boas partidas em 2019

Piton tem potencial pra ser titular indiscutível o mais logo possível

Camacho parece que encontrou sua posição no time.

Luan precisa acordar!

PH é o ponto fraco do time... — Christian J. Curcio (@ChristianCurcio) January 26, 2020

Parabéns ao time do Mirassol, intensidade e jogadores bons.

Já o Corinthians paciência, só o começo de trabalho🙏@Corinthians@mirafc#Corinthians — Rodrigo Feliciano (@Rodrigotoptvon) January 27, 2020