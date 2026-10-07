Lionel Messi se despediu em grande estilo da seleção argentina na noite de terça-feira, mas durante sua última partida pela seleção também houve uma atenção notável para outra pessoa. Em um Monumental lotado, parte do público se voltou várias vezes aos gritos contra Claudio ‘Chiqui’ Tapia, o presidente da Associação do Futebol Argentino (AFA).

Os cânticos foram ouvidos antes, durante e depois do amistoso vencido contra Benin (3 a 0) e atingiram o auge durante o muito comentado show de drones após o fim da partida. Ainda antes de a bola rolar, já ecoava das arquibancadas um canto argentino que já se tornou conhecido, direcionado a Tapia. O presidente foi insultado de forma muito grosseira, após o que a canção pergunta quando ele vai perceber que ninguém o quer.

O canto se espalhou da arquibancada Centenario para outras partes do estádio. O fato de, justamente durante a noite de despedida de Messi, os gritos contra o presidente terem sido tão enfáticos chamou atenção. Por isso, a imprensa argentina fala em um duro golpe para o dirigente.

A insatisfação voltou à tona após a partida. Depois do apito final, houve uma extensa homenagem a Messi, com direito, entre outras coisas, a fogos de artifício, música e um grande show de drones. A intenção era dar uma despedida adequada ao superastro de 39 anos, mas a execução acabou provocando ainda mais vaias.

Uma das primeiras imagens formadas pelos drones no céu, na verdade, não foi uma homenagem a Messi, mas uma peça publicitária da seguradora Sancor Seguros. Isso caiu mal entre os torcedores argentinos presentes, que naquele momento esperavam justamente uma homenagem ao jogador de 208 partidas pela seleção. A propaganda foi recebida com fortes vaias, após o que voltaram a ser ouvidos cânticos contra Tapia.

Como se isso ainda não bastasse, outro trecho do show de drones também circulou nas redes sociais. Em uma imagem de Messi, o atacante foi retratado chutando uma bola com a perna direita. Messi, naturalmente, é conhecido por sua fenomenal perna esquerda. O erro foi amplamente ridicularizado no X, com alguns usuários apontando novamente Tapia como o principal alvo das críticas

A raiva direcionada a Tapia, no entanto, gira em torno de mais do que um único show de drones fracassado. O presidente da AFA já é há mais tempo uma figura controversa dentro do futebol argentino. Segundo a imprensa argentina, entre outros fatores, os altos preços dos ingressos, problemas com revenda e ingressos falsos em torno do duelo com Benin podem ter contribuído para a frustração.



