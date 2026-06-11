Torcida, fotos e autógrafos... A Organização Mundial da Saúde abre os treinos da seleção saudita

A torcida da cidade de Austin, nos Estados Unidos, viveu um dia de alegria ao lado da seleção saudita, que deu início aos preparativos para a primeira partida da Copa do Mundo de 2026 contra a seleção do Uruguai.

Na madrugada desta quinta-feira, a seleção saudita iniciou os preparativos para enfrentar o Uruguai, na madrugada da próxima terça-feira, na cidade de Miami, no âmbito da primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo.

O treino, que durou uma hora inteira no estádio “Q2” na cidade americana de Austin, contou com a presença de alguns torcedores, já que foi aberto ao público e à imprensa, de acordo com o programa da Federação Internacional de Futebol.

Mas não parou por aí: após o término do treino, cinco jogadores da seleção saudita saíram para se encontrar com os torcedores na cidade de Austin, dar autógrafos e tirar fotos com eles. São eles: Salem Al-Dossari, Saleh Al-Shehri, Ali Majrashi, Nawaf Al-Aqidi e Mohammed Abu Al-Shamat.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” informou que essa iniciativa faz parte das ações comunitárias que a FIFA incentiva a serem organizadas durante a Copa do Mundo de 2026, com o objetivo de fortalecer o contato entre as seleções participantes e a torcida local.

Com base nessa iniciativa, a comunidade da cidade de Austin foi selecionada entre as 25 comunidades que abrirão suas portas ao público por um dia, nos três países anfitriões da Copa do Mundo de 2026.

O jornalista saudita Nawaf Al-Aqeel revelou mais detalhes, indicando que essa iniciativa da FIFA é realizada em cooperação com a Organização Mundial da Saúde, com o objetivo de incentivar as crianças a praticarem esportes.

A organização considera que 80% das crianças em todo o mundo não praticam atividade física diariamente em quantidade suficiente; por isso, surgiu essa oportunidade para incentivá-las a praticá-la, ao verem seus ídolos favoritos na Copa do Mundo ao vivo.

Vale lembrar que a seleção saudita está no Grupo H da Copa do Mundo de 2026, ao lado das seleções da Espanha, Uruguai e Cabo Verde.