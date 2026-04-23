Torcida fanática do PSV vai à loucura ao vaiar outros torcedores após momento raro na Eredivisie

No PSV, a pressão desapareceu completamente após a conquista do título nacional. O mesmo aconteceu com os torcedores do time de Eindhoven, que na quinta-feira, ao darem início à “onda”, proporcionaram um momento raro na Eredivisie. A torcida fanática não quis saber do fenômeno.

O apresentador da ESPN, Milan van Dongen, menciona durante a análise do intervalo que o PSV está jogando uma partida “estranha” contra o PEC Zwolle. Com isso, ele se refere à falta de tensão no PSV e ao fraco primeiro tempo dos visitantes.

“É uma partida maluca, na qual também vejo a onda em um estádio da Eredivisie. Isso eu também vejo raramente”, diz o surpreso Van Dongen.

“A Copa do Mundo está chegando!”, acrescenta o analista Marciano Vink. Os torcedores da seleção holandesa, ao contrário dos adeptos dos clubes da Eredivisie, são conhecidos por fazerem a onda com frequência durante as partidas.

“As pessoas estão ficando ansiosas pela Copa do Mundo de novo!”, ri Vink. Van Dongen percebeu que parte dos torcedores não queria saber da onda. “A torcida fanática não gostou nada disso! Vaias estrondosas. Isso também é engraçado de se ver”, afirma Van Dongen.

No intervalo da partida, aliás, Olivier Boscagli foi homenageado por seus serviços prestados. O monegasco partiu no verão passado, sem custo de transferência, para o Brighton & Hove Albion, onde já se tornou um jogador importante.