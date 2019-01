Torcida do Vasco inunda internet de xingamentos a Dedé após vitória sobre o Volta Redonda

O Gigante da Colina bateu o Volta Redonda, nos pênaltis, em duelo válido pelas quartas de final da Copa São Paulo

Após o empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, o Vasco da Gama eliminou o Volta Redonda na disputa de pênaltis e avançou para as semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E a torcida vascaína aproveitou para manifestar, com palavras de baixo calão, a revolta com o zagueiro Dedé, do Cruzeiro e Seleção Brasileira.

Isso porque o zagueiro, que entre 2009 e 2013 foi um dos maiores ídolos do Cruz-Maltino, manifestou em alto e bom som a sua torcida pelo Volta Redonda antes de a bola rolar pelas quartas de final. Dedé foi revelado pelo clube da Cidade do Aço, e não citou o Vasco na mensagem divulgada pelas redes sociais do clube fluminense.

A reação imediata na internet foram torcedores do clube de São Januário subindo uma hashtag de ofensa ao defensor.

Vale lembrar que Dedé também foi alvo do Flamengo, arquirrival do Vasco, nesta janela de transferências, o que já deve ter deixado muitos torcedores vascaínos imaginando ver um antigo ídolo vestindo a camisa do Rubro-Negro. Dedé, entretanto, seguirá no Cruzeiro e já manifestou o seu “fico” nas redes sociais do clube.