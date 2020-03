Torcida do São Paulo sugere que Pablo fique careca para fazer gol; entenda

Atacante é responsabilizado pela derrota do Tricolor na estreia da fase de grupos da Copa Libertadores

Após sair na frente, o viu o Binacional virar o placar por 2 a 1 na estreia da primeira fase da , a torcida tricolor se mostrou impaciente com as chances perdidas por Pablo ainda no primeiro tempo, apesar de não perder o bom humor.

Nas redes sociais, os torcedores pediram para o atacante raspar o cabelo no vestiário antes de retornar para o segundo tempo.

Eu não quero ter razão, eu quero o Pablo raspado na zero, meu irmão. #RaspaNoIntervalo #PabloCareca pic.twitter.com/71Un3vWI3A — Herbert Cardoso (@bertwarley) March 6, 2020

Venho aqui nesse tweet pedir a ajuda de vcs, como alguns sabem nosso atacante Pablo está com sérios problemas nas pés, os médicos formados em harvard do twitter recomendaram que fosse raspado sua cabeça, só assim ele será curado, peço a ajuda de vcs na campanha #PabloCareca pic.twitter.com/PMLycxJKfS — SPFC DA DECEPÇÃO (@SPFCDaDecepcao) March 6, 2020

“A parada é o seguinte seu Pablo; raspe o seu cabelo que que toda zica acabará.” “Promessa minha”



- Matheus Petros pic.twitter.com/p4JoRc7aTf — Jonas ˢᵖᶠᶜ 🇾🇪 (@jonaspfc_) March 6, 2020

No entanto, o bom humor dos tricolores logo foi deixado de lado após a virada do adversário, e Pablo foi um dos responsabilizados pela derrota fora de casa.

Parabéns pro Pablo — Rogério Leal (@RogrioLeal6) March 6, 2020

Capaz do São Paulo ser o único a perder lá, quase certeza, parabéns aos envolvidos

Principalmente ao Pablo — Erickˢᵖᶠᶜ 🇾🇪 (@erickferreirajk) March 6, 2020