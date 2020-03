Torcida do São Paulo critica Toró, pela forma e pelo futebol

Atacante foi alvo da fúria dos torcedores durante a derrota para o Botafogo-SP, pelo Campeonato Paulista

Deixando de lado a derrota na estreia da fase de grupos da e a falta de paciência com Pablo no meio da semana, foi a vez da torcida do ir atrás de outro jogador neste domingo (8).

Quer acompanhar o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Já em campo para o duelo contra o -SP pela nona rodada do , a forma de Toró e o seu futebol fizeram com que os tricolores criticassem o jovem atacante durante e após a derrota, em duelo no qual o técnico Fernando Diniz optou por poupar boa parte de seus titulares.

Mais times

Eu gosto do Toró, mas com esse físico de mulher grávida não devia nem ser convocado #SPFC pic.twitter.com/UsizVCiVfJ — AleMachado (@AleMachadoReal) March 8, 2020

Diniz no momento: Não acredito que vi o Pato Careca fazer diversos gols, e hoje tenho que ver o Toró com aquela barriga de barril pic.twitter.com/Q8WJRD9Jvr — SPFC - O MAIS QUERIDO (@SpfcQuerido) March 8, 2020

Tira o Toró logo... 1 a menos — Luís 🇾🇪 (@Tricolorspfc00) March 8, 2020

Tocar a bola no toró é igual tocar a bola pro adversário — Lucas (@oxlucasp) March 8, 2020