"Torcida do Real deveria estar aplaudindo Bale", afirma ex-atacante

Apesar de os rumores em torno do Bernabéu afirmarem a permanência de Bale, Rush aposta que muitos clubes da Premier League brigariam por ele

O ex-jogador do , e outros, Ian Rush, admitiu estar perplexo com a maneira com a qual o seu compatriota Gareth Bale foi tratado pela torcida do .

“Eles deveriam estar aplaudindo Bale, pois eu estava lá no ano passado, quando ele marcou um gol contra o Liverpool (na final da )”, declarou em entrevista à BBC. “Assim que ele entrou como substituto, eu sabia que ele iria marcar o gol, mas não pensei que ele faria um gol tão bonito. Eles [torcedores] deveriam estar dizendo ‘muito obrigado por seu serviço’”.

Uma pesquisa divulgada pelo jornal AS revelou que 91% das pessoas que responderam queriam ver Bale fora de Santiago Bernabéu. O contrato do galês é o ponto crucial de sua decisão: é válido até 2022, recebendo um salário de 350 mil libras semanais (cerca de R$ 1.8 milhão).

“Quando olho para seus recordes no Real, ele possui um registro incrível. Não sei o que acontece lá. Eu acho que as pessoas estão vendo coisas que eu não vejo”, afirmou Rush.

Apesar de receber inúmeras críticas nas últimas temporadas, Bale aproveitou grandes momentos no Real Madrid – mas nenhum tão dramático quanto a sua entrada em campo no confronto contra o Liverpool seguido por um extraordinário gol.

No entanto, uma áurea negativa cercou Bale nesta última campanha. Até o momento, os rumores ligados ao clube Merengue indicam que o jogador deve permanecer na capital espanhola, mas Ruch afirma que clubes da brigariam por sua contratação.

“No fim das contas, ele tem que ir para onde quer. Os clubes não dizem a ele para onde ir. Se Gareth quiser ficar, que fique. Mas tenho certeza que se ele quiser voltar ao futebol inglês, terão muitos cubes atrás dele”, concluiu.