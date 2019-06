Torcida do Qatar vira atração em nova noite morna de Copa América

Seleção convidada ganhou apoio nas arquibancadas do Morumbi

A de 2019 já está marcada pelos estádios com público decepcionante. Nesta quarta-feira, o Morumbi recebeu a vitória da por 1 a 0 sobre o Qatar para apenas 22.079 pagantes - após a Conmebol anunciar 37 mil ingressos vendidos. E como o futebol em campo não brilhou, a torcida favorável ao time do Oriente Médio virou a atração da noite.

Um grupo de catarianos se agrupo nas cadeiras do antigo setor amarelo do estádio do e agregou brasileiros. Os torcedores asiáticos iniciavam gritos em árabe e ganhavam apoio com cânticos típicos da torcida local - especialmente na hora de xingar o juiz.

O comportamento já havia sido visto na estreia do Qatar, empate por 2 a 2 com o , em que o público carioca pedia "vamos virar, Qatar" no Maracanã. Assim como ocorrido no Rio de Janeiro, a Federação Catariana distribuiu cachecóis com as cores da nação para ganhar a simpatia local.

Tem cachecóis esperando torcida do Qatar... será que os brasileiros apoiam?#CopaAmerica pic.twitter.com/evK1R1QTwp — Goal Brasil (@GoalBR) 19 de junho de 2019

Já os colombianos decepcionaram, tendo comportamento mais parecido com os brasileiros na abertura da Copa América - 3 a 0 sobre a . Já nos arredores do Morumbi era possível notar um comportamento mais calmo em relação à torcida do , que fez festa no Morumbi na goleada por 4 a 0 sobre o na última segunda, no mesmo estádio.