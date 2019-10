Torcida do Palmeiras “não acredita” no gol de Thiago Santos sobre o Botafogo

O volante não é um dos jogadores mais admirados pelos alviverdes, mas fez um belo gol contra o Alvinegro - o seu primeiro em 2019

Thiago não é o jogador preferido de parte dos palmeirenses. Tanto, que assim que o meio-campista foi escalado entre os titulares, alguns torcedores rapidamente criticaram a escolha de Mano Menezes para o duelo contra o , pela 25ª rodada do Brasileirão.

Entretanto, foi justamente o camisa 5 quem abriu o placar no duelo disputado no Pacaembu. E com estilo, entrando na área como centroavante para tocar na saída de Diego Cavalieri. Foi o seu primeiro gol em 2019.

Em meio às comemorações, alguns torcedores palmeirenses fizeram uma mea-culpa em relação às críticas ao jogador – tudo com muito humor, claro.

Rpz, escalo 6 jogadores do palmeiras, dois meio campista... qm faz gol é thiago santos pic.twitter.com/qOYoEFL1kx — Marcio o Dodói (@marcioribeiro98) October 13, 2019

Gol do Thiago Santos a gente está como.. pic.twitter.com/N5fIkCY0rB — Bruno Paes (@bruno_paes88) October 13, 2019

E adivinha quem quer aparecer no gol do Thiago Santos? pic.twitter.com/CbFwLn3HOD — Ch😭ra Valdivia (@CHORAVALDIVIA) October 13, 2019

Fila pra pedir desculpas para o Thiago Santos pic.twitter.com/7YTVFo1pKB — DECAmilaⓟ Fiu Fiu Fiu (@sepmilla) October 13, 2019

Thiago

Santos

Só — MACACO AUTODESTRUTIVO ⓟ (@mistoinsolito) October 13, 2019

Vc percebe a fase do , qndo é o Thiago Santos q vem dando a vitoria pra gente — isa ⓟ🍿🍿🍿 (@Isa_SEP_) October 13, 2019

Thiago Santos calando minha boca, por enquanto 1 a 0 gol dele. — PauloOnobre (@PauloOnobre1914) October 13, 2019