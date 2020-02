Torcida do Olimpia enlouquece com Adebayor, mas pressiona por Libertadores

O clube paraguaio vai ter o togolês como reforço na busca pelo tetra da Liberadores

Uma das principais contratações do futebol sul-americano para a temporada de 2020, Emmanuel Adebayor, já começou seus treinamentos no Olímpia.

O ex-artilheiro do , , e Togo assinou com o clube paraguaio e levou a torcida à loucura. Em sua chegada ao novo país, no meio da madrugada, o togolês foi recebido pela torcida e se surpreendeu: "Chegamos à 1h da manhã e ver cerca de 5.000 fãs cantando meu nome foi emocionante e inacreditável", disse.

A contratação do astro foi uma campanha para o clube conseguir mais sócios. Caso o Decano conseguisse 20.000 novos membros, o Adebayor seria um dos reforços para o time, se juntando a Roque e Derlis Gonzalez. A meta foi batida e, na terça-feira (11), Adebayor foi anunciado como reforço do .

Em seu primeiro treino com a camisa do Decano, o togolês fez cinco gols, aumentando a expectativa da torcida para sua estreia, que pode acontecer justamente em um clássico contra o Cerro Porteño, no domingo (23).

Mas não é o campeonato nacional a principal meta do time para a temporada. Classificado para a Libertadores, o único campeão paraguaio do torneio busca um título que não conquista desde 2002.

Em 2013, o Olimpia chegou perto do quarto título, mas perdeu a disputa de pênaltis na final para o , de Ronaldinho Gaúcho. Este ano, o caminho para o tetra já começa com um brasileiro, o clube paraguaio enfrenta o já na fase de grupos.

Adebayor já tem sua principal missão no Olímpia traçada e anima os torcedores: "Tenho que seguir os sonhos deles, tenho que cumprir os objetivos deles ... vamos nos divertir juntos! Vai ser um ano bonito e um período maravilhoso para mim no ", disse o togolês que já se sente parte da família Decana.