Torcida do Middlesbrough usa máscaras de presidente da Ucrânia em provocação ao Chelsea

Além de uma série de sanções sofridas pelo Chelsea devido à guerra travada pela Rússia contra a Ucrânia, os Blues ainda estão encarando provocações de torcidas rivais por conta da relação de Roman Abramovich com o presidente russo Vladimir Putin. E, ao visitar o Middlesbrough pela FA Cup, os homens de Thomas Tuchel tiveram um exemplo disso.

Neste sábado (19), pelas quartas de final da FA Cup, o Chelsea viajou - de ônibus, por conta das sanções - a Middlesbrough para enfrentar o time da casa. No Riverside Stadium, porém, a rivalidade estava além do jogo, chegando também em um crise sócio-política, na qual os Blues se viram parte.

Por conta da relação de Roman Abramovich, dono do Chelsea, com Vladimir Putin, presidente da Rússia que determinou a invasão à Ucrânia no último dia 24 de fevereiro, o time inglês tem enfrentado sanções e críticas, mesmo com as tentativas do empresário de vender o clube.

Além das medidas vindas do governo do Reino Unido, que aplicou uma série de proibições ao clube, o Chelsea também vem enfrentando provocações de rivais e a mais recente delas foi no jogo contra o Middlesbrough, neste sábado. Parte dos torcedores do time da casa que estavam presentes nas arquibancadas usavam máscaras com o rosto de Volodymyr Zelenskyy, presidente da Ucrânia, que se tornou uma figura notável desde a invasão russa.

Chelsea booed on their arrival to Riverside Stadium pic.twitter.com/g7sRNQJWF3 — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) March 19, 2022

Além da provocação em forma de apoio à Ucrânia, os torcedores do Middlesbrough também vaiaram a equipe do Chelsea na chegada da delegação ao Riverside Stadium. O fato de os Blues, no início da semana, terem pedido que este jogo fosse disputado sem a presença de torcedores, inflamou ainda mais os rivais em suas manifestações.

Dentro de campo, porém, o resultado foi favorável ao Chelsea, que bateu o Middlesbrough por 2 a 0, com gols de Romelu Lukaku e Hakim Zyiech, conquistando a vaga na semifinal da FA Cup. O adversário dos Blues para o penúltimo jogo da Copa da Inglaterra ainda não foi definido.