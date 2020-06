Torcida do Inter volta a tirar onda com Ronaldinho após reprise do Mundial

Nome do ex-jogador do Barcelona e do Grêmio bomba nas redes sociais durante reexibição do histórico duelo de 2006

Torcedores do reviveram neste domingo a histórica conquista do Mundial de 2006 contra o , reprisada pela RBS para o Estado do Rio Grande do Sul.



Pior para Ronaldinho, cria do que levou a pior contra o em Yokohama. O nome do então melhor do mundo foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter.



Não faltaram torcedores tirando onda com a reação incrédula de Ronaldinho após o apito final consumar o triunfo da equipe de Abel Braga por 1 a 0, com gol de Adriano Gabiru.

Fico muito triste vendo o Ronaldinho assim. 🥳🥳🥳🎉🎉🎉🎈🎈🎈🎈🇮🇩🇮🇩 pic.twitter.com/K8tplIPsEg — o clube do povo (@oclubedopovo1) June 7, 2020

a tristeza do ronaldinho é TUDO pra mim pic.twitter.com/b5uINzLJFO — bianca🇲🇨 (@sci_bia) June 7, 2020

DEIXE AQUI SUA RISADA PRO RONALDINHO KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK — mariele 🇦🇹 (@maritrevicz) June 7, 2020

Ronaldinho passou o jogo inteiro com esse sorriso estampado na cara. O final a gente já sabe... — InterDados (@lnterDados) June 7, 2020

Porque choras Ronaldinho? — Jeferson 🅛 (@_Jeferson_Luis) June 7, 2020

Muitos colorados também relembraram a atuação do lateral Ceará, que acompanhou Ronaldinho de perto durante toda a final, e de Fernandão, o eterno ídolo do clube.

“Até hoje pedem para eu tirar o Ronaldinho do bolso. Dizem também que na Avenida Ceará era proibida a passagem do Ronaldinho.”



- Ceará. 🏆🌍🇦🇹 pic.twitter.com/Oe5vIcoNmP — Coloradaticos (de 🏡) (@coloradaticos) June 7, 2020

O melhor do mundo em 2006 dando a mão para o Ronaldinho. 🏆🌍🇦🇹 pic.twitter.com/vZ0p6elEwK — Coloradaticos (de 🏡) (@coloradaticos) June 7, 2020

Também teve gente que ainda se assustou com uma cobrança de Ronaldinho que tirou tinta da trave há quase 14 anos.

A cara do Ronaldinho Gaúcho nessa falta diz tudo sobre essa final — Inter da Depressão (@InterDD) June 7, 2020

Confessem: até hoje vocês acham que essa falta do Ronaldinho vai entrar, né?! — Lucas Collar (@LucasCollar) June 7, 2020

No fim, a hashtag #omundoévermelho também bombou no Twitter. Enquanto a bola não volta a rolar no , o domingo foi especial ao menos para o torcedor colorado.