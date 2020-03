Torcida do Grêmio e outros clubes se unem em solidariedade a presidente do Inter

Em meio à pandemia do novo coronavírus, a rivalidade deu lugar à união através de boas mensagens enviadas a Marcelo Medeiros

Presidente do , Marcelo Medeiros confirmou estar com o novo coronavírus. E, assim como tem acontecido com outros exemplos, a solidariedade se fez presente nas respostas.

Torcedores não apenas do Inter, mas de outros clubes desejaram uma rápida recuperação ao mandatário colorado. Inclusive muitos torcedores do , deixando evidente que o momento é desavenças ao lado em prol do bem comum. Veja, abaixo, as reações.

Desejo de coração uma boa recuperação para o senhor! 🙏🏻 — Felipe A. Camargo ( de 🏡) 🇧🇼 (@camargofeli) March 20, 2020

Força Presidente.

Que a recuperação seja rápida! Que Deus abençoe..



🇪🇪🇧🇭 — Mário Godoy (@mmariogodoyy) March 20, 2020

Pronta recuperação ao Sr e que ngm mais teste positivo em nossos clubes e demais torcedores próximos. — Fabiano Estrela™ (@_fabianoestrela) March 20, 2020

Força aí presidente



Rivais sim



Inimigos jamais



Melhoras — Gandon 🇪🇪⚜🇪🇪⚜🇪🇪⚜🇪🇪⚜🇪🇪⚜🇪🇪 (@Gandonthebest) March 20, 2020

Força presidente Marcelo Medeiros, tenha certeza que nessas horas a torcida gremista está junto com o senhor e com todos que estão passando por isso.... Fé em Deus 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 — 🇪🇪Renan Gustavo Carlesso🇪🇪 (@RenanCarlesso) March 20, 2020

Força, Presidente! Você vai sair dessa 🙏🏻 — sac inter (@sac_inter) March 20, 2020

Boa recuperação — Consulado Forte Oficial (@flamengo_forte) March 21, 2020