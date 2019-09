Torcida do Gimnasia faz festa, mas Maradona estreia com derrota em jogo com frango de goleiro

Em sua primeira partida como treinador da equipe de La Plata, Maradona até posou para o foto com os jogadores antes do início do jogo

Diego Maradona estreou no comando do Gimnasia y Esgrima na tentativa de tirar o time da última colocação do . Mas em sua primeira missão, Maradona não conseguiu superar o , em casa. Derrota por 2 a 1.

Mais do que o resultado em si, a partida ficou marcada pela enorme festa da torcida do Gimnasia para recepcionar Maradona. Ele já tinha sido apresentado para milhares de torcedores, mas sua estreia foi algo comparado a uma festa de título. Como se ele já fosse um ídolo antigo do clube, camisas com seu nome e bandeiras com seu rosto era constantemente vistas nas arquibancadas do estádio Juan Carmello Zerillo.

Maradona e seus comandados entraram em campo sob foguetório, fumaça e muita cantoria da torcida. O treinador até posou para a tradicional foto dos jogadores antes da partida - não é comum os treinadores participarem desta foto.

A partida em si não foi de muitas comemorações para El Pibe. Com um falha bizarra do goleiro Arias, o Racing saiu na frente do placar aos 36 minutos do primeiro tempo. Porém, aos seis minutos da segunda etapa, Maradona enlouqueceu. O Gimnasia chegou ao empate com gol de García.

A festa e empolgação do campeão do mundo de 1986 durou pouco. Mais precisamente só dois minutos, tempo que o Racing demorou para colocar o placar novamente a seu favor com gol de Zaracho. Nos minutos finais da partida, seu time até tentou pressionar em busca novamente do empate, mas Maradona saiu derrotado de seu primeiro jogo como treinador do Gimnasia.