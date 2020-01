Torcida do Fluminense vai da depressão ao delírio com sensação de 16 anos

Depois de "cornetar" a exibição de Felippe Cardoso no primeiro tempo, os tricolores presentes no Maracanã viram um golaço de Miguel

O bateu a , nesta quinta-feira (23), e manteve o 100% nestes dois primeiros jogos no .

A equipe treinada por Odair Hellmann contou com gols de Nenê, convertendo pênalti, e Gilberto para triunfar dentro de um Maracanã com pouco mais de dez mil torcedores. As redes balançaram apenas no segundo tempo.

Isso porque na primeira etapa tanto o torcedor presente ao Maracanã, quanto o que acompanhava de mais longe, teve motivos para reclamar do atacante Felippe Cardoso, uma das novidades do Tricolor Carioca para 2020.

O jogador, que pertence ao , apareceu pouco na primeira etapa e os tricolores, que sonham com o retorno do ídolo Fred, não perdoaram.

Fred sem as duas pernas é melhor que essa monstruosidade chamada Felipe Cardoso. — Pedro Mendonça (@Pedromendonca15) January 23, 2020

Lucas Barcelos e Felipe Cardoso são incrivelmente ruins.



São piores que Júnior Dutra e Kayke. — Bruno Arivabene (@brunogarivabene) January 23, 2020

muito cedo pra odiar o Felipe Cardoso? — Andrade (@Kethelyn_ffc) January 23, 2020

Substituição e golaço

Odair Hellmann não demorou para fazer alterações no time, e o Fluminense voltou do intervalo com Miguel, meia-atacante de 16 anos revelado na base do clube, no lugar de Felippe Cardoso.

A equipe das Laranjeiras melhorou e abriu o placar com Nenê convertendo pênalti, mas o lance que ficou marcado foi protagonizado justamente por Miguel: depois e entortar a defesa da Portuguesa, o jovem deixou o lateral Gilberto com todas as condições do mundo para carimbar de vez a vitória.

E a torcida que reclamou de um jogador passou a exaltar o jovem que decidiu o duelo.

cai não jogador. O gol do Gilberto com a jogadaça do Miguel pic.twitter.com/plEILukOxp — Nense da Deprê (@Nenseedadepre) January 24, 2020

O Miguel é CRAQUE! Espero que o Odair nunca mais coloque o Felippe Cardoso e o deixe no banco.



Fluminense é outro COMPLETAMENTE diferente nesse 2T. Muito mais agudo, muito mais firme na marcação.



Miguel mudou completamente o jogo. E pra muito melhor! — Mateus Duque (@mateusduque) January 24, 2020

Para cada idiota que anuncia o fim do Fluminense, para cada ex-jogador ingrato que jura amor ao rival, Deus larga um Miguel nas Laranjeiras.



Ninguém nos derruba. — Marcos Caetano (@mcaetan) January 24, 2020