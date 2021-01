Torcida do Flamengo se irrita com Rogério Ceni e pede a demissão do técnico

Comandante mexeu na equipe, colocou Gabigol na reserva e foi derrotado por 2 a 0 pelo Ceará, no Maracanã

A paciência da torcida do com Rogério Ceni terminou. As críticas começaram ainda antes da partida contra o Ceará, quando o treinador optou por fazer mudanças na equipe e deixou Gabigol, Natan e Hugo Souza no banco de reservas para as entradas de Pedro, Gustavo Henrique e César. O time de Guto Ferreira bateu o por 2 a 0 aumentando a crise e a pressão em cima do técnico.

Durante a semana, Ceni fez alguns testes na equipe e ganhou o respaldo da diretoria para fazer mudanças. Para o confronto contra o Ceará, ele trocou o goleiro, um zagueiro e um atacante. A opção de não utilizar Gabigol desde o início e voltar com Gustavo Henrique na zaga caiu mal entre os torcedores que fizeram muitas críticas antes mesmo da bola rolar.

Gabigol no banco de reservas hoje!



Atacante não sentiu absolutamente nada. Está em condições. Foi apenas opção de Ceni mesmo pic.twitter.com/l7QP8dDfDu — Raisa Simplicio (@simpraisa) January 10, 2021

Dentro de campo, logo no início o Ceará abriu o placar, aumentando a pressão em cima do time carioca. Ceni, no entanto, preferiu seguir com Gabigol no banco e só colocou o camisa 9 na partida aos 24 minutos. O Flamengo até melhorou, mas não foi suficiente para buscar o empate.

No final da partida, o Ceará aumentou o drama anotou o segundo e sacramentando a derrota. Nos últimos três jogos, o Flamengo somou apenas um ponto, foram duas derrotas e um empate.

TORCIDA PEDE A SAÍDA DE ROGÉRIO CENI

Parabens por estragar o flamengo Rogério ceni gabi banco e sr entregador de ifood — Kevin Lenon Gabriel (@KevinLenonGabr2) January 10, 2021

QUE TÉCNICO RIDÍCULO — Mulamboᶜʳᶠ (@Dan_Sc26) January 10, 2021

Rogério Ceni acabou com qualquer padrão que ainda restava no Flamengo e tem muita culpa nessa bagunça, mas é tanto jogador rendendo abaixo da crítica que fica difícil apontar um único problema. Esse time esfarelou. Quase ninguém se salva. — Pablo dos Anjos (@PabloWSC) January 10, 2021

Rogério Ceni, a personificação da burrice e ignorância! — Gerson Koringa (@GersonKoringa) January 10, 2021

Rogério Ceni volta no mesmo vôo do Ceara, faz esse favor. — Patrick Galdencio ✊🏾 (@Patrickgalden93) January 10, 2021

Cade a demissão do Ceni ???? @Flamengo — M.Vinicius (@Mviniciusfr) January 10, 2021