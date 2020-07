Torcida do Flamengo invade FluTV com dislikes no YouTube durante final

Flamenguistas e torcedores neutros reclamaram da narração da transmissão do Fluminense; poucas câmeras também foram motivo de reclamação

A transmissão de Fluminense e Flamengo pela FluTV foi histórica. Após tantas disputas jurídicas e indefinições, o Tricolor exibiu a partida com exclusividade. Porém, aparentemente, a torcida rubro-negra não gostou da transmissão do rival e lotou a transmissão com dislikes.

A narração do jogo foi o principal motivo de polêmicas. Anderson Cardoso, narrador da FluTV, evitou falar os nomes dos jogadores do em boa parte do primeiro tempo. Cardoso também pouco disse o nome do adversário. No gol de Pedro, por exemplo o narrador não disse o nome do atacante.

Mesmo com o recorde de visualizações simultâneas, quando mais de 3,5 milhões de pessoas assistiram a disputa de pênaltis, a live teve mais dislikes do que likes. Cerca de 436 mil pessoas marcaram "não gostei", quase 30 mil a mais do que aquelas de marcaram como "gostei".

Segundo o portal Uol, a opção por "ignorar" o Flamengo foi uma decisão da diretoria do , desagradando flamenguistas e torcedores neutros que assistiam a partida. No segundo tempo, porém, o narrador citou mais os nomes dos atletas do Flamengo.

Outro ponto que desagradou quem assistia a partida eram as poucas câmeras disponíveis no Maracanã.

Na FlaTV, canal do Flamengo, a transmissão feita em áudio, como se fosse de rádio, os nomes dos jogadores tricolores e as jogadas do time foram citadas normalmente.