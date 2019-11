Torcida do Flamengo faz do Ninho um "Maracanã" em despedida antes da viagem a Lima

No dia do embarque do elenco para o Peru, torcedores do Flamengo vão ao Ninho do Urubu para se despedir do elenco. Veja imagens da festa

O Ninho do Urubu se tornou um Maracanã na manhã desta quarta-feira (20). Milhares de torcedores do foram ao centro de treinamentos para se despedir do elenco, que viaja no período da tarde para Lima, no , onde será a decisão da da América.

No sábado (23), às 17h (de Brasília), o enfrentará o , pela finalíssima da Libertadores. O jogo será disputado em partida única, no Estádio Nacional de Lima.

Por isso, na chegada do ônibus com o elenco ao Ninho do Urubu, os torcedores cantaram músicas exaltando os feitos históricos do clube. A recepção calorosa foi filmada e divulgada nas redes sociais do Flamengo. Confira, abaixo, as imagens:

A Nação já está em peso na entrada do Ninho do Urubu para apoiar o Mengão antes da viagem para Lima! #JogaremosJuntos pic.twitter.com/BjPacM6IhD — Flamengo (@Flamengo) November 20, 2019