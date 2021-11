Torcida do Flamengo esgota ingressos para a final da Copa Libertadores

Os torcedores do Flamengo esgotaram todos os ingressos disponíveis para o setor exclusivo destinado à torcida do time carioca para a final da Copa Libertadores, que acontece no dia 27 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

A venda aconteceu em duas etapas. A primeira, teve início na noite da última segunda-feira (01) e terminou na tarde de terça-feira (02) com pouco mais de 5.500 ingressos vendidos, números referentes ao primeiro acordo da Conmebol com o governo uruguaio, pela liberação de 50% da capacidade do estádio.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em seguida, o governo uruguaio oficializou o novo acordo, onde liberou 75% da capacidade do Centenário. Sendo assim, a Conmebol repassou uma nova carga destinada a Flamengo e Palmeiras, foram cerca de 3 mil ingressos para cada clube.

O Flamengo abriu novamente as vendas, que foi escalonada a partir de prioridades referentes aos planos e contribuição do sócio-torcedor durante a pandemia. A reabetura aconteceu às 16h da última quarta-feira (04) e, segundo apuração da Goal, esgotou na sexta (05), às 14h40. Há relatos de que apenas sócios-torcedores com prioridade de 0 a 2 conseguiram comprar os bilhetes.

Apesar da Conmebol ainda tentar a liberação de 100% do estádio, ainda não há nenhum acordo e nem previsão de retorno sobre o tema. O torcedor que comprou ingresso na área destinada aos rubro-negros, pagou R$ 1.110. Quase 9 mil rubro-negros garatiram suas entradas. Vale lembrar que, a entidade sul-americana também abriu vendas para o setor misto, que no momento também está esgotado.