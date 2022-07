Torcida do Fenerbahçe cantou nome de Putin a ucranianos em eliminação da Champions

Os turcos escolheram o nome do presidente russo, que determinou a invasão à Ucrânia, para provar o Dínamo Kiev após gol

Cenas lamentáveis aconteceram no jogo da fase pré-Liga dos Campeões entre Fenerbahçe e Dínamo Kiev, nesta quarta-feira (27). Em forma de provocação aos adversários, os torcedores turcos, donos da casa, entoaram gritos com o nome do presidente russo Vladimir Putin, líder das invasões à Ucrânia, país dos visitantes.

O Fenerbahçe de Jorge Jesus e Willian Arão entrou em campo na última quarta-feira pela fase classificatória, em busca de uma vaga na fase de grupos da Champions League 2022/23. E, se em campo os turcos mandaram (quase) bem ao conseguirem um empate nos últimos minutos que garantiu que a decisão fosse para a prorrogação - quando acabaram derrotados pelo Dínamo Kiev -, fora de campo a torcida fez feio.

Isso porque, a torcida anfitriã entoou gritos provocadores ao Dínamo. Após marcar o primeiro gol do jogo, que ia dando a classificação ao Kiev após o empate em 0 a 0 no primeiro jogo, Vitaliy Buyalskiy foi comemorar em direção à torcida adversária, que não ficou nada feliz e foi "revidar".

Neste momento, os torcedores turcos começaram a cantar o nome de Vladimir Putin, presidente russo, que determinou a invasão à Ucrânia em fevereiro. Desde então, o país vive uma guerra em seu território, de forma que o Dínamo havia feito, antes dos dois confrontos com o Fenerbahçe, o último jogo oficial em dezembro, antes do caos se instalar.

Em meio às provocações, que duraram alguns minutos e irritaram muito os membros do banco de reservado do Dínamo, alguns torcedores turcos destoavam ao mostrarem apoio à Ucrânia, mas estavam longe de configurar uma maioria no Ulker Fenerbahce Sukru Saracoglu Stadium.

Nenhuma das duas equipes e nem a Uefa, organizadora da partida, se manifestaram sobre o ocorrido nas arquibancadas. No entanto, ​​ Mircea Lucescu, treinador do Dínamo, não compareceu à coletiva de imprensa pós-jogo em forma de protesto.

Com o resultado de campo, o Dínamo Kiev segue na disputa por uma vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões, precisando cumprir mais dois objetivos para isso - sendo o primeiro deles contra o Sturm Graz, da Áustria. Enquanto isso, o Fenerbahçe vai tentar a sorte na Liga Europa, indo agora para a disputa da segunda fase prévia do torneio, onde enfrentará o Slovácko, da República Tcheca.