Torcida do Cruzeiro apela até a Carol Portaluppi por ajuda contra o rebaixamento

Desespero por possível queda para a Série B faz torcida do Cruzeiro pedir ajuda a filha de Renato Gaúcho

O respira por aparelhos nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Com 78,7% de chances de rebaixamento para a 2020, de acordo com números da UFMG, a equipe precisa vencer o Grêmio para se manter viva na briga contra o Z4. Sabendo da importância do duelo de logo mais contra o , os cruzeirenses recorreram a Carol Portaluppi, filha de Renato Gaúcho, com o intuito de sensibilizar o treinador do time gaúcho.

Por meio das redes sociais, a #TeAmoCruzeiro está entre os Trends Topics do Twitter e o apelo para a familia Portaluppi é um dos assuntos mais comentados desta tarde entre os fãs mineiros. (Veja abaixo).

Vamos lá Carol fala pro Renatão ai dar uma força. Sabemos que ele gosta do Cruzeiro! — Carlos FORÇA Cruzeiro💪 (@raposao1921) December 5, 2019

Vale tudo pra nós se salva kkk — Tiagocruzeirocabuloso (@Tiagocruzeiroc1) December 5, 2019

Caso perca para o Grêmio, o Cruzeiro seguiria para a última rodada do Brasileirão com a necessidade de vencer o . Ainda assim, a vitória não seria a única preocupação uma vez que o Ceará teria que perder o jogo contra o . Somente este cenário salvaria o time de Minas da Série B se, por acaso, a equipe de Adilson Batista sair derrotada de campo nesta quinta-feira (05).

Temendo um possível revés para o Grêmio, a torcida do Cruzeiro também recorreu para Renato Gaúcho com o objetivo de sensibilizar o técnico que teve passagem pela em 1992. Na ocasião, Renato atuou em 17 jogos e marcou 17 gols.