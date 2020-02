Torcida do Corinthians lembra de Tite e cria campanha por Tiago Nunes

A campanha corinthiana não é da melhores, mas os torcedores estão "fechados" com o treinador

Depois de resultados fracos e da campanha que deixa a desejar, a saída de Tiago Nunes do comando do vem sendo discutida pela imprensa. A torcida, no entanto, está a favor do treinador e a #FechadoComTiagoNunes está entre os assuntos mais comentados do Twitter

O cenário do neste início está longe do que o torcedor imaginou, no entanto, nem com a eliminação na Pré-Libertadores para o modesto Guaraní-PAR, faz com que eles concordem com a saída de Tiago Nunes. Muito disso vem de uma situação semelhante que aconteceu com o clube alguns anos atrás.

Em 2011, mesmo com uma doída eliminação na mesma fase preliminar da Libertadores, dessa vez para o -COL, o presidente alvinegro Andrés Sanchez bancou a permanência de Tite como treinador do Corinthians e, mais tarde, os frutos disso foram colhidos.

E se o Tite tivesse sido demitido após a desclassificação para o Tolima em 2011?



Tite pós Tolima



🏆 Brasileiro 2011

🏆 Libertadores invicta 2012

🏆 Mundial da FIFA 2012

🏆 Recopa 2013

🏆 Paulista 2013



Sem contar o Brasileiro 2015, após o seu retorno.#FechadoComTiagoNunes pic.twitter.com/bj2s98W5vg — Milton Barbosa ⓈⒸⒸⓅ (@MiltonBs28) February 24, 2020

A permanência de Tite foi fundamental para o início da fase multi-campeã que o time vive desde então. E é justamente isso que anima o torcedor a apoiar Tiago Nunes e ir às redes sociais se manifestar a favor do técnico, que tem pouco mais de um mês no cargo.

Estamos evoluindo. Toda mudança exige tempo de adaptação e paciência.



A fiel acredita no seu trabalho, professor! Toca aqui! ✋🏻 #FechadoComTiagoNunes — jessica (@ajessicasccp) February 24, 2020

Eu sou #FechadoComTiagoNunes sempre irei apoiar meu time onde ele estiver, a mídia acha q porque nós Corinthianos expressamos nossa opinião após os jogos estamos querendo derrubar o técnico, pelo contrário queremos sim o melhor d clube e vê ele lá encima onde sempre tem q estar. pic.twitter.com/8bDT196q9N — michael Silva (@michaellouco13) February 24, 2020

É uma nova ideia de jogo que precisa de tempo para dar certo no @Corinthians, então é preciso dar tempo para ele igual foi dado ao Tite para que possamos colher os frutos desse trabalho.#FechadoComTiagoNunes — Wilian (@Wilian_17) February 24, 2020

Apesar dessa fase ruim a mentalidade de um time retranqueiro não é mudada do dia pra noite. Eu acredito no Trabalho do Tiago!!! #FechadoComTiagoNunes pic.twitter.com/cN8g70pk6R — Daniel (@DanielSant4na) February 24, 2020