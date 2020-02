Torcida do Corinthians “fica louca” com Sidcley; veja as reações

A exibição do lateral-esquerdo titular irritou os alvinegros, no duelo de Libertadores contra o Guarani

O torcedor do não gostou do que viu no primeiro tempo da partida de ida contra o , pela pré-Libertadores, nesta quarta-feira (05). Os paraguaios abriram 1 a 0, com gol de Jorge Morel e aproveitou bem as jogadas pelas laterais.

E foi justamente Sidcley, lateral-esquerdo, que mais recebeu críticas dos torcedores alvinegros. Desde o início do jogo o nome do atleta, contratado junto ao , esteve entre os assuntos mais comentados no Twitter.

Vale destacar que uma das primeiras medidas do técnico Tiago Nunes no Corinthians foi a de transformar Danilo Avelar, então titular no flanco esquerdo, em zagueiro. Danilo, contudo, não esteve nem no banco de reservas.

Quando Lucas Piton entrou na vaga de Sidcley, no início do segundo tempo, os torcedores corintianos provavelmente ficaram aliviados... afinal de contas Sidcley testou a paciência dos alvinegros e deu condição para o adversário fazer o gol da vitória por 1 a 0; veja as reações abaixo.

Eu esperando o Tiago Nunes tirar o Sidcley e por Lucas Piton pic.twitter.com/6WI0f1UBHi — Paola Dybala (@Paolafcost) February 6, 2020

Se o Sidcley voltar no segundo tempo eu vou tomar uma cartela de Dramin — yANZERA (@YANFLORENCIO) February 6, 2020

sidcley SAIA do meu time IMEDIATAMENTE — luma (@lumajpg) February 6, 2020

Estão gostando do Sidcley na lateral? pic.twitter.com/dp38wXyjPn — Avelinho (@avelarfans) February 6, 2020