Torcida do Corinthians emplaca #ForaAvelar diante de possível permanência

O jogador, que tem contrato com o clube até o fim de 2022, se recupera de uma lesão

A notícia, dada com exclusividade pela Goal, de que o Corinthians cogita reintegrar Danilo Avelar ao elenco profissional de futebol mexeu com a torcida alvinegra.

O defensor foi afastado em junho deste ano, depois de ter feitos comentários racistas durante uma partida do game CsGO. Como vinha se recuperando de um problema físico, no entanto, o atleta não pôde ter seu vínculo rescindido pelo clube.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Entretanto, agora que está entrando na reta final de sua recuperação Avelar passou a ter sua reintegração cogitada. A notícia, contudo, não caiu nada bem para alguns torcedores alvinegros, que foram até as redes sociais para manifestarem descontentamento.

Utilizando a hashtag #ForaAvelar, que rapidamente virou um dos assuntos mais comentados no Twitter, corintianos mostraram não concordarem com o retorno do jogador ao futebol profissional do Corinthians.

Contratado em 2019, Danilo Avelar tem contrato com o Corinthians até o fim de 2022 com multa rescisória de R$ 7 milhões.