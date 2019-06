Torcida do Brasil ensaia músicas novas e dá ordem: “ninguém pode ficar calado!”

Movimentação no entorno da Arena Fonte Nova ganhou ânimo maior após a vitória da seleção feminina

Se a falta de ânimo da torcida, além das vaias, foi um dos temas mais abordados da estreia do na , a segunda rodada de fato vem entregando as boas energias profetizadas por Daniel Alves. Outra novidade foi o repertório de músicas cantadas na entrada da Fonte Nova: canções feitas pensando na competição sul-americana e também nos jogadores chamados por Tite – como Richarlison e David Neres.

Quem animou a galera nas margens do Dique do Tororó, nas redondezas do estádio, foi o Movimento Verde Amarelo, torcida organizada da seleção brasileira que vem demonstrando força desde o Mundial de 2018 na .

Após a vitória da seleção feminina contra a , acompanhada de perto, com atenção e apreensão, o clima começou a esquentar. Os tambores ganharam vida e com eles músicas mais conhecidas, como o já famoso “Brasil olê, olê, olê” e as provocações a Diego Maradona [“Mil gols, só Pelé.... só Pelé...”] e Lionel Messi [“Messi não tem Copa, quem tem é o Vampeta eta eta”]. Mas também houve espaço para novidades.

Essa aqui, no entanto, é um hit eterno até o momento.



Com as imagens de jogadores como Zizinho, Garrincha, Pelé, Nilton , Bebeto e Romário, oma nova canção relembrou a história de títulos sul-americanos da seleção: ““Em 49 o Zizinho comandou, 89 o Bebeto voleou… 99, Ronaldinho chapelou… 2004, Imperador atropelou…”. Além disso, paródias de músicas de Alceu Valença e até da famosa “Volare” embalaram as novas músicas.

Mais importante ainda, os líderes da torcida insistiram para todos apoiarem os jogadores da seleção, que enfrenta a às 21h30 desta terça-feira (18). O esforço está concentrado para evitar o silêncio visto em .