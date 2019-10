Torcida do Botafogo vai à sede protestar contra dirigentes, mas não encontra nenhum

Alvinegro perdeu as últimas três partidas no Brasileirão e tem clássico contra o Fluminense no domingo (4)

Incomodada com o mal momento vivido pelo no Campeonato Brasileiro, a torcida do Botafogo foi à sede de Generial Severiano nesta sexta-feira (3) cobrar os dirigentes, mas não encontraram com nenhum cartola.

Foi o segundo protesto da torcida nesta semana diante da má fase da equipe, que vem de três derrotas consecutivas no Brasileirão. O Alvinegro é o 12º colocado do campeonato, com 27 pontos.

A Fúria fazendo o que esperamos dela:

Cobrança!!



Parabéns, é isso aí!!!#ForaMaisBotafogo https://t.co/mBvEDbVgDn — Cristão Botafoguense🌹 (@CristaoBFR) October 4, 2019

O Botafogo volta a campo no clássico contra o , no Engenhão, no domingo (5), às 16h (de Brasília.