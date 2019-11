Torcida do Botafogo devolve provocação de Sassá no Cruzeiro: "vai pra Série B"

Atacante provocou o ex-clube em apresentação no Cruzeiro; botafoguenses usam situação da Raposa no Brasileirão como resposta

Sassá deixou o em 2017 para assinar contrato com o . Na ocasião, o jogador disse não guarda mágoas do Botafogo, mas aproveitou o momento para provocar os torcedores cariocas. Agora, dois anos depois, os botafoguenses que parecem não ter esquecido da declaração de Sassá, usaram a atual situação da no Brasileirão como resposta.

Sassá chega ao Cruzeiro e provoca o Botafogo: “é outra coisa, é time grande” https://t.co/BMJitXxrgj pic.twitter.com/iMv5aRUwMK — Goal (@GoalBR) June 13, 2017

Há dois anos, na entrevista de apresentação, Sassá disse “Cruzeiro é outra coisa, é time grande”, se referindo ao Botafogo. No entanto, chegou a vez dos torcedores do time carioca responderem:

sassá triste = eu feliz



que se foda. você desrespeitar uma das maiores instituições do MUNDO e ser ingrato c um clube que te deu tudo, só mostra o mal caráter desse ser. tem que se fuder e MUITO!!!! https://t.co/BPXoNsXLQ5 — joão marcos ★ (@bfr_jm) November 29, 2019

Primeiramente, bom dia.



Segundamente, Oi Sassá ☺️ pic.twitter.com/i5dIpwxmv5 — Camisa 7 (@Camisa7Bfr) November 29, 2019

"Chora não vou ligar eu não vou ligar... Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão"

Já dizia Beth Carvalho! — mazaropeBFR (@RaphilskBFR) November 29, 2019

Tomara que ele seja rebaixado só pra ele se mancar e o time dele grande caia kkkkkkkkkkk — EltonAmbrozideAlmeida Ambrozio42 (@ambrozio42) November 29, 2019

Opa fala aí Sassá.. tudo bem aí no Cruzeiro ?? — Maicon Diego (@Ave1Diego) November 29, 2019

A Terra, amigos, ela gira. Pode demorar o tempo que for mas sempre gira! — Plínio Perrotta (@PlinioPerrotta) November 29, 2019