Torcida do Barcelona aproveitará clássico para fazer manifestação política

Torcedores blaugranas irão defender os presos políticos e reivindicar a Independência da Catalunha

Como normalmente acontece nos grandes jogos, a torcida do Barcelona irá aproveitar um clássico com atenção mundial para se manifestar politicamente.

Nesta quarta-feira (6), no duelo de ida das semifinais da Copa del Rey, contra o Real Madrid, no Camp Nou, a torcida barcelonista irá levar bandeiras da Catalunha para gritar pela Independência e pelos presos políticos da região.

O Comitê de Defesa da República (CDR), formado por sócios e torcedores do Barça, inclusive enviou um comunicado aos sócios barcelonistas pedindo que levem as bandeiras da Catalunha.

"Barcelonista, vamos encher o Camp Nou de esteladas (bandeiras da Catalunha). Reivindica a Independência levando a estelada. Pelos presos, vamos encher o estádio de esteladas", diz a nota.

Historicamente, o Camp Nou sempre foi palco de manifestações políticas por parte da torcida do Barcelona, clube que sempre se misturou com a política e a história da Catalunha e da Espanha. Inclusive, em todos os jogos no estádio, aos 17 minutos e 14 segundos de jogo, a torcida blaugrana grita "independência", em referência ao ano de 1714, quando a Espanha derrotou forças catalãs e assumiu o território.