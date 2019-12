Torcida do Athletico se divide em relação a Dorival Jr: veja as reações

Treinador fechou vínculo de duas temporadas com a equipe paranaense; torcida segue dividida pela contratação

O -PR confirmou nesta sexta-feira (27) a contratação de Dorival Jr. O treinador fechou vínculo por dois anos com o clube e tentará manter a sequência de títulos da equipe, conquistada com o ex-treinador Tiago Nunes.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Apesar da publicação oficial nas redes sociais, Dorival assinará contrato apenas em cinco de janeiro, quando viaja para Curitiba. O novo técnico do Furacão já trabalhou em 18 equipes ao longo dos 17 anos de carreira, mas um retrospecto em particular incomoda parte dos torcedores paranaenses: a identificação de Dorival com o Coritiba.

Mais artigos abaixo

Jogador do no final dos anos 80, Dorival assumiu o comando da equipe alviverde em 2008. Dorival ainda foi campeão do paranaense de 2008 com o Coritiba, justamente em cima do Furacão.

A torcida usou as redes sociais para se manifestar a respeito da chegada do treinador. O fãs não parecem estar totalmente convencidos sobre Dorival.

Menos um concorrente, no Brasileiro, Copa do e libertadores



Dorival é Horrível — ♛SANTOSCOPEIRO♛ 💚💗💚 #MANGUEIRACAMPEÃ 💋 🌀 (@SantosCopeiro) December 27, 2019